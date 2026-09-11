İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ve geçmişte iki kez beraat kararı çıkan dosyada mahkeme nihai kararını açıkladı. Duruşma sonucunda mahkeme heyeti, İmamoğlu hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasına ve beraberinde siyasi yasak uygulanmasına hükmetti.

İMAMOĞLU'NDAN KARARA TEPKİ: HİÇBİR HÂKİM BENİM ADIMA KARAR VERMEYE GELEMEZ

Kararın açıklandığı anlarda mahkeme salonunda tansiyon oldukça yükseldi. Hâkimin kararını dinlemeyi reddeden ve yargılamanın meşruiyetini eleştiren İmamoğlu, mahkeme heyetine karşı sert ifadeler kullandı. Sürece yönelik tepkisini dile getiren İmamoğlu, şu sözleri sarf etti:

"Benim anladığım, benim hakkımda Türkiye'de karar verebilecek hiçbir mahkeme yoktur. Benim anladığım, karar verebilecek hiçbir mahkeme yoktur. Hiçbir mahkemede de atanan hiçbir hâkim benim adıma karar vermeye gelemez. Ve yere düşen bütün yargısına… Sağlam. Yere düşen, yere düşen, yere düşen…"

HAKİMDEN SALONDAN ÇIKARILMA TALİMATI

İmamoğlu'nun karar okunurken gösterdiği tepki ve yarım kalan ifadelerinin ardından mahkeme başkanı duruma müdahale etti. Hakim, duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine Ekrem İmamoğlu'nun salondan zorla dışarı çıkarılması yönünde talimat verdi. İmamoğlu, sözlerinin ardından zorla salondan götürüldü.

"UMARIM YARGITAY BU HUKUKA AYKIRI KARARI DÜZELTİR"

Kararın ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, şunları söyledi:

"Aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Daha önce iki kez beraat kararı verilen bir yargılama sürecinden geçtik. Beraat kararı, bize göre usule uygun olmayan bir şekilde bozuldu ve dosya yeniden buraya gönderildi. Duruşmalarda da bunu dile getirdik. Hâkim değişikliğinin ardından böyle bir karar çıktı.

Bir hukukçu olarak bu kararı doğru bulmuyorum. Hiçbir hukukçunun doğru bulacağını ve vicdanına sığdırabileceğini de düşünmüyorum. Kararı hukuka aykırı görüyoruz. Gerekli yasal başvuruları yapacağız ancak bugün yaşanmaması gereken bir gün yaşadık.

Hâkim değişikliğinin kararda etkili olup olmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum ancak olağan bir süreç yaşanmadığını elbette değerlendirmek durumundayız. Hâkim hanım, duruşma salonundan çıkarken siyasi yasak uyguladığını söyledi. Ancak istinaf ve temyiz süreçleri tamamlanana kadar bu kararın herhangi bir hukuki sonucu olmayacaktır. Umarım istinaf ve Yargıtay bu hukuka aykırı kararı düzeltir; böylece Türk yargısı adına büyük ve tarihî bir yanlıştan dönülmüş olur."