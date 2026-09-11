İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar - Son Dakika
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İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

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Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle daha önce iki kez beraat ettiği "hakaret" davasında yeniden yargılanan Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Kararın okunduğu sırada mahkeme heyetine tepki gösteren İmamoğlu, hakimin talimatıyla salondan zorla çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ve geçmişte iki kez beraat kararı çıkan dosyada mahkeme nihai kararını açıkladı. Duruşma sonucunda mahkeme heyeti, İmamoğlu hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasına ve beraberinde siyasi yasak uygulanmasına hükmetti.

İMAMOĞLU'NDAN KARARA TEPKİ: HİÇBİR HÂKİM BENİM ADIMA KARAR VERMEYE GELEMEZ

Kararın açıklandığı anlarda mahkeme salonunda tansiyon oldukça yükseldi. Hâkimin kararını dinlemeyi reddeden ve yargılamanın meşruiyetini eleştiren İmamoğlu, mahkeme heyetine karşı sert ifadeler kullandı. Sürece yönelik tepkisini dile getiren İmamoğlu, şu sözleri sarf etti:

"Benim anladığım, benim hakkımda Türkiye'de karar verebilecek hiçbir mahkeme yoktur. Benim anladığım, karar verebilecek hiçbir mahkeme yoktur. Hiçbir mahkemede de atanan hiçbir hâkim benim adıma karar vermeye gelemez. Ve yere düşen bütün yargısına… Sağlam. Yere düşen, yere düşen, yere düşen…"

HAKİMDEN SALONDAN ÇIKARILMA TALİMATI

İmamoğlu'nun karar okunurken gösterdiği tepki ve yarım kalan ifadelerinin ardından mahkeme başkanı duruma müdahale etti. Hakim, duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine Ekrem İmamoğlu'nun salondan zorla dışarı çıkarılması yönünde talimat verdi. İmamoğlu, sözlerinin ardından zorla salondan götürüldü.

"UMARIM YARGITAY BU HUKUKA AYKIRI KARARI DÜZELTİR"

Kararın ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, şunları söyledi:

"Aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Daha önce iki kez beraat kararı verilen bir yargılama sürecinden geçtik. Beraat kararı, bize göre usule uygun olmayan bir şekilde bozuldu ve dosya yeniden buraya gönderildi. Duruşmalarda da bunu dile getirdik. Hâkim değişikliğinin ardından böyle bir karar çıktı.

Bir hukukçu olarak bu kararı doğru bulmuyorum. Hiçbir hukukçunun doğru bulacağını ve vicdanına sığdırabileceğini de düşünmüyorum. Kararı hukuka aykırı görüyoruz. Gerekli yasal başvuruları yapacağız ancak bugün yaşanmaması gereken bir gün yaşadık.

Hâkim değişikliğinin kararda etkili olup olmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum ancak olağan bir süreç yaşanmadığını elbette değerlendirmek durumundayız. Hâkim hanım, duruşma salonundan çıkarken siyasi yasak uyguladığını söyledi. Ancak istinaf ve temyiz süreçleri tamamlanana kadar bu kararın herhangi bir hukuki sonucu olmayacaktır. Umarım istinaf ve Yargıtay bu hukuka aykırı kararı düzeltir; böylece Türk yargısı adına büyük ve tarihî bir yanlıştan dönülmüş olur."

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, ‘Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği esnada, alanda bulunan bazı kişiler, dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı yuhalamaya başladı. O esnada Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. 2023 yılında hazırlanan iddianamede "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar cezası istenmişti. 16. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulü görülen davada İmamoğlu hakkında beraat kararı verilmişti. İstinaf mahkemesince, savunma alınmadan duruşma yapıldığı gerekçesiyle karar bozularak dava tekrar görülmek üzere mahkemeye gönderilmişti. 

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Son Dakika Gündem İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Bu adamın davasına bakan hakimlerin de işi zor.ALLAH ülkeyi büyük bir badireden korudu. 19 45 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Akli meleklerini yitirmişin haberini yapnayın artık 16 33 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Adalet birgün herkese lazım olur 28 12 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    ama şişirdiler bu herifi,oda kendini dev aynasında görüyor, yazık 13 27 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    başkasına gelince,adaletin kestiği parmak acımaz.kendilerine gelince aaaahhhhhhh 9 26 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar - Son Dakika
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