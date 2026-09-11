İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar

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Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifasını açıklayan ancak Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrası görevine devam etme kararı alan İsmail Kartal'ın istifasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Kartal'ın kararı Beşiktaş derbisinden sonra aldığı, bazı futbolcuların ise Aziz Yıldırım'la yemek yiyerek deneyimli teknik adamdan şikâyet ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından İsmail Kartal'ın istifasını açıklaması büyük sürpriz yaratmıştı.

İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar

Sarı-lacivertlilere Şampiyonlar Ligi'nde puan kazandıran ilk Türk teknik direktör olan Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar

KARARI BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN SONRA ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İsmail Kartal'ın istifasının perde arkasına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Buna göre deneyimli teknik adamın ayrılık kararını Roma maçının ardından değil, Beşiktaş derbisinden sonra aldığı öne sürüldü.

İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar

Derbinin ardından yapılan eleştirilerin Kartal'ın sabrını taşırdığı, 65 yaşındaki teknik adamın pazartesi günü yardımcılarıyla yaptığı toplantıda istifa kararını açıkladığı belirtildi. Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı öncesinde kulübü zor durumda bırakmamak için kararını açıklamadığı ileri sürüldü.

İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar

FUTBOLCULARDAN ŞİKAYET İDDİASI

Perde arkasına ilişkin en dikkat çeken iddia ise futbolcularla ilgili oldu. Bazı Fenerbahçeli futbolcuların Başkan Aziz Yıldırım ile yemek yediği ve bu görüşmede İsmail Kartal'dan şikâyetçi olduğu öne sürüldü. Kartal'ın ayrıca yönetimin yeni teknik direktör arayışında olduğuna yönelik haberlerden de etkilendiği iddia edildi.

İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar

ROMA MAÇINDAN SONRA İSTİFASINI AÇIKLADI

İsmail Kartal, Roma karşılaşmasının ardından basın toplantısında istifasını açıklamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, "3 aydır buradayım. Güzel günlerdi. Bir daha asla geri dönmemek üzere görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar

AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ, GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Kartal'ın istifasının ardından Aziz Yıldırım, karardan önceden haberi olmadığını söylemiş ve istifayı kabul etmediğini açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kartal'la yola devam kararı alındı ve deneyimli teknik adamın bugün antrenmana çıkacağı belirtildi.

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    PSIKOLOJIK USTUNKUK KIM DE, BIZDE, AVANTAJ KIMDE BIZDE. YEDIRMEYIZ KIMSEYE ADAMIMIZI DAHA 27. SAMPIYONLUGUMUZ VAR ONUN SAYESINDE 8 4 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş 2 5
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Bizim tanıdığımız İsmail Kartal istifa ediyorsa tekrar geri gelmez insanın karakteri de önemli dürüst adam 4 5 Yanıtla
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    hani ASLA dönmeyeceğim demişti :)) tırı vırı hepsi ?? 6 3 Yanıtla
  • veysi ekin veysi ekin:
    Aziz yıldırım istifasını kabul etmemiş ismail kartal da fatih tekke gibi olacak Gaziantep maçında puan kaybederse yönetim kendisi gönderecek 4 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    sıktı artık ya dur yada güle güle kardeşim bu nasıl büyük takımın anlayışı yaa 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar - Son Dakika
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