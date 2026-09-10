Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan spor salonunda şov: 90 kiloyla 20 tekrar yaptı - Son Dakika
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Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan spor salonunda şov: 90 kiloyla 20 tekrar yaptı

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Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khürelsükh, antrenman yaptığı anlara ait görüntülerle dikkatleri üzerine çekti. 58 yaşındaki lider bench press sehpasına geçip 90 kilo ağırlığı tam 20 kez kaldırdı. O anlarda maiyetindekiler de ne olur ne olmaz diyerek tetikte bekledi.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khürelsükh, spor salonunda sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.  58 yaşındaki devlet başkanının bench press sehpasına geçerek 90 kilogramlık ağırlığı art arda 20 kez kaldırdığı anlar büyük ilgi gördü.

TAKIM ELBİSESİYLE BENCH PRESS YAPTI 

Yayınlanan görüntülerde, spor salonuna takım elbisesiyle gelen Cumhurbaşkanı Khürelsükh'in bench press sehpasına uzandığı görüldü. Göğüs press hareketinde 90 kilogramlık ağırlığı 20 tekrar boyunca oldukça kontrollü bir formda kaldıran 58 yaşındaki lider, sergilediği fiziksel performansla izleyenleri şaşırttı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler, kullanıcılar tarafından yoğun yorum aldı.

Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan spor salonunda şov: 90 kiloyla 20 tekrar yaptı

Öte yandan ülkenin birinci isminin bu performansı sırasında yanında olanlar bir kaza riskine karşı tetikte bekledi.

ASKERİ GEÇİŞİ VE FORMU DİKKAT ÇEKİCİ

1985-1989 yılları arasında Moğolistan Savunma Üniversitesi'nde eğitim alan ve siyasi kariyeri öncesinde Moğolistan Halk Ordusu'nda görev yaparak yedek albay rütbesine erişen Khürelsükh, sporla olan yakın ilişkisiyle biliniyor. 

Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan spor salonunda şov: 90 kiloyla 20 tekrar yaptı

2017-2021 yılları arasında Başbakanlık görevini üstlenen ve 2021'den bu yana Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Khürelsükh'in ilerleyen yaşına rağmen yüksek ağırlıkla yakaladığı bu tempoyu koruması takdir topladı.

Moğolistan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Moğolistan Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan spor salonunda şov: 90 kiloyla 20 tekrar yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Ulusu Emre Ulusu:
    Bizdeki siyasilerimiz de 90 dakka da 90 takla atıyo 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan spor salonunda şov: 90 kiloyla 20 tekrar yaptı - Son Dakika
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