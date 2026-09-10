Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan spor salonunda şov: 90 kiloyla 20 tekrar yaptı

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khürelsükh, spor salonunda sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 58 yaşındaki devlet başkanının bench press sehpasına geçerek 90 kilogramlık ağırlığı art arda 20 kez kaldırdığı anlar büyük ilgi gördü.

TAKIM ELBİSESİYLE BENCH PRESS YAPTI

Yayınlanan görüntülerde, spor salonuna takım elbisesiyle gelen Cumhurbaşkanı Khürelsükh'in bench press sehpasına uzandığı görüldü. Göğüs press hareketinde 90 kilogramlık ağırlığı 20 tekrar boyunca oldukça kontrollü bir formda kaldıran 58 yaşındaki lider, sergilediği fiziksel performansla izleyenleri şaşırttı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler, kullanıcılar tarafından yoğun yorum aldı.

Öte yandan ülkenin birinci isminin bu performansı sırasında yanında olanlar bir kaza riskine karşı tetikte bekledi.

ASKERİ GEÇİŞİ VE FORMU DİKKAT ÇEKİCİ

1985-1989 yılları arasında Moğolistan Savunma Üniversitesi'nde eğitim alan ve siyasi kariyeri öncesinde Moğolistan Halk Ordusu'nda görev yaparak yedek albay rütbesine erişen Khürelsükh, sporla olan yakın ilişkisiyle biliniyor.

2017-2021 yılları arasında Başbakanlık görevini üstlenen ve 2021'den bu yana Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Khürelsükh'in ilerleyen yaşına rağmen yüksek ağırlıkla yakaladığı bu tempoyu koruması takdir topladı.