Yattan düştüğü iddia edilen müteahhidin cansız bedeni Kuşadası sahilinde bulundu

Yunanistan'ın Samos (Sisam) Adası dönüş yolculuğu sırasında seyir halindeki yattan denize düşerek kaybolduğu iddia edilen Aydın'ın Kuşadası ilçesinde müteahhitlik yapan iş insanı Rıza Muslu'nun cansız bedeni sahilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Samos (Sisam) adasına giden ve dönüş yolculuğunda yattan düşerek denizde kaybolduğu iddia edilen ve Kuşadası ilçesinde müteahhitlik yaptığı öğrenilen Rıza Muslu'yu bulmak için ekipler arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Sahilde ölü olarak bulundu

Bugün Kuşadası Sahil Siteleri Sevgi Plajı'nda bir şahsın hareketsiz şekilde bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede sahilde hayatını kaybeden kişinin, Sisam gezisinden dönerken yattan denize düştüğü iddia edilen Rıza Muslu olduğu tespit edildi. Muslu'nun cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.