Edirne'de lokantacı çift, uyardığı yaklaşık 10 kişinin saldırısında darp raporu aldı - Son Dakika
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Edirne'de lokantacı çift, uyardığı yaklaşık 10 kişinin saldırısında darp raporu aldı

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Edirne\'de lokantacı çift, uyardığı yaklaşık 10 kişinin saldırısında darp raporu aldı
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Edirne'deki lokantada işletmeci ve eşi, eşinin küfürlü konuşan grubu uyarmasının ardından yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. İşletmenin kapısını kırıp içeri girdikleri öne sürülen saldırganların saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, çift darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Edirne'de bir lokantayı işleten Şenay ve Servet Salam çifti, iddiaya göre çevrede yüksek sesle küfürlü konuşan grubu uyarmalarının ardından yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların lokantanın kapısını kırarak içeri girdiği olayda masa ve eşyalar zarar gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından çift darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Edirne'de lokantacı çift, uyardığı yaklaşık 10 kişinin saldırısında darp raporu aldı

"ARKADAŞLAR, AİLE VAR" DEDİLER, ORTALIK KARIŞTI

Olay, gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'taki lokantada meydana geldi. Yaklaşık 5 yıldır işletmecilik yapan Şenay ve Servet Salam çifti, aileleriyle birlikte iş yerinin önünde oturduğu sırada karşı taraftaki meyhane çevresinden gelen yüksek sesli küfürlü konuşmalardan rahatsız oldu.

Servet Salam'ın grubu, "Arkadaşlar, aile var. Lütfen terbiyeli olalım" diyerek uyarmasının ardından tartışma çıktı. İddiaya göre kısa süre sonra yaklaşık 10 kişilik grup lokantanın önüne gelerek çifte saldırdı.

KADIN İŞLETMECİ EŞİNİ KORUMAK İÇİN ÖNÜNE GEÇTİ

Yaşanan arbede sırasında Şenay Salam'ın eşinin önüne geçerek saldırıyı engellemeye çalıştığı belirtildi. Salam'ın bu sırada saldırganlardan biri tarafından itilerek yere düşürüldüğü, ardından grubun eşine yöneldiği öne sürüldü.

Çift, saldırıdan kurtulmak için lokantaya girerek kapıyı kilitledi. Ancak iddiaya göre saldırganlar bununla da yetinmeyerek kapıyı tekmeleyip kırdı ve iş yerinin içine girdi. İçeri giren grubun masa ve bazı eşyalara zarar verdiği belirtildi.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Edirne'de lokantacı çift, uyardığı yaklaşık 10 kişinin saldırısında darp raporu aldı

ESNAF MÜDAHALE EDEREK GRUBU ÇIKARDI

Çevredeki esnaf ve vatandaşların olaya müdahale etmesi üzerine saldırganların lokantadan çıkarıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şenay ve Servet Salam, karakolda ifade verirken darp raporu aldı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

"BUGÜN YEMEKLERİMİ AĞLAYARAK YAPTIM"

Yaşadığı saldırının ardından konuşan işletmeci Şenay Salam, olayın kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır lokanta işlettiğini belirten Salam, "Ben her gün saat 5'ten beri buraya gelip kendi yemeklerimi özenle yapıyorum, müşterilerimi ağırlamak için. Benim kimseyle hiçbir derdim, hiçbir sıkıntım yok. Bana yapılan bu haksızlık çok büyük bir haksızlık. Hem işime engel oldu hem de beni çok kötü hissettiriyor" dedi.

Olay günü yemek yaparken ağladığını anlatan Salam, "Ben yemeklerimi her zaman severek yapıyorum. Bugün yemeklerimi ağlayarak yaptım. Çünkü çok kötüyüm. Biz bunu hak etmedik" diye konuştu.

Edirne'de lokantacı çift, uyardığı yaklaşık 10 kişinin saldırısında darp raporu aldı

"TEK SUÇUMUZ 'TERBİYELİ OLUN' DEMEKTİ"

Saldırının nasıl başladığını da anlatan Salam, eşinin yalnızca çevredeki kişileri ailelerin bulunduğunu belirterek uyarmasının ardından grubun üzerlerine geldiğini söyledi.

Salam, "Akşam saatlerinde çok yüksek sesle küfür ediyorlardı. Eşim de sadece komşumuza, 'Arkadaşlar, sessiz olun, aile var' dediği için oradan yaklaşık 10 kişi birden koşa koşa geldi. Önce beni darbettiler, sonra eşim Servet'i darbettiler" ifadelerini kullandı.

Eşini korumak için önüne geçtiğini belirten Salam, "Eşime, 'İçeri gir' dedim. Ben önüne durdum ama ben önüne geçince bir tanesi beni yere savurdu. Üstüme basarak eşime saldırdı. Sonra eşimi dövdüğünü görünce can havliyle içeri girdik" dedi.

Saldırganların iş yerinin kapısını kırarak içeri girdiğini belirten Salam, "Masalar, kapımız kırık. Camlarımız zarar gördü. İçeri girdiler, masalar falan kırıldı. Çok üzgünüm. Şu an şoktayım. Ne olduğunu anlamadım" diye konuştu.

Salam, saldırganların yakalanarak cezalandırılmasını istediğini belirterek tüm şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Edirne'de lokantacı çift, uyardığı yaklaşık 10 kişinin saldırısında darp raporu aldı

"HAK ETTİĞİMİZ BU DEĞİLDİ"

Servet Salam ise olay sırasında ailesiyle birlikte lokantanın önünde oturduğunu belirtti.

Salam, karşı taraftaki bazı kişilerin yüksek sesle argo ve küfürlü konuştuğunu belirterek, "Ben, 'Arkadaşlar, aile var. Sadece biz aile değiliz, bakın etrafınıza. Her yerde aile var. Her tarafta ev var. Burada insanlar yaşıyor. Camları açık, pencereleri açık. Lütfen terbiyeli olalım' dedim. Söylediğimiz buydu" dedi.

Uyarının ardından saldırıya uğradığını anlatan Salam, "Bir tanesi eşimi itti, yere düşürdü. Oradan koşarak bana yumruk attı. O esnada içeri girdim. Eşim de arkamdan geldi ve kapıyı kilitledi. Kapıyı kırdılar" ifadelerini kullandı.

Çevredeki esnafın yardıma geldiğini belirten Salam, "Kendilerini yaka paça götürdüler. Polisi aradım, arkadaşlar geldi. Dilekçemizi verdik, darp raporumuzu aldık. Ama hak ettiğimiz bu değildi. Bize yapılanın bir başkasına yapılmasını istemiyoruz. Hak ettikleri cezayı alsınlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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