AKOM'dan İstanbul uyarısı, yarın metrekareye 60 ila 100 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
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AKOM'dan İstanbul uyarısı, yarın metrekareye 60 ila 100 kilogram yağış bekleniyor

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AKOM, İstanbul'da bugün metrekareye 20 ila 40, yarın 60 ila 100 kilogram yağış beklendiğini duyurdu. Sıcaklığın 16 dereceye düşeceği ve rüzgarın saatte 30 ila 60 kilometre eseceği belirtilerek ani su baskını ile ulaşım aksamalarına karşı tedbir istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın metrekareye 60 ila 100 kilogram yağış düşebileceğini duyurdu.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BAŞLIYOR

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla İstanbul'da şiddetli yağışlar başlayacak ve buna bağlı olarak sıcaklıklar düşecek.

Marmara Bölgesi'ndeki yağışların etkisini artırması ve Avrupa Yakası Boğaz Çevresi ile Anadolu Yakası genelinde bugün metrekare başına 20 ila 40 kilogram yağış görülmesi bekleniyor.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ

Sıcaklıkların akşam saatlerine kadar azalarak 16 derece civarına gerileyeceği, yağışların yarın gece saatlerine kadar etkili olacağı, rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla saatte 30 ila 60 kilometre hızla (fırtına şeklinde) eseceği, yarın aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 60 ila 100 kilogram) gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Karadeniz'in nemli havasını taşıyan poyrazdan dolayı nem miktarının özellikle en yüksek seviyelere çıktığı bugünlerde, atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin denizden ve karadan sıcak oluşu nedeniyle yıldırımlı, şimşekli, fırtınalı, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

AKOM, vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul uyarısı, yarın metrekareye 60 ila 100 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
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