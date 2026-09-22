Silindirin altında kalan Süper Lig'in eski yıldızı Townsend, o dehşet dolu anları anlattı

Geride bıraktığımız yıllarda Süper Lig'de Antalyaspor'da forma giyen ve kariyerini PT Prachuap FC'de sürdüren 35 yaşındaki İngiliz futbolcu Andros Townsend, maç öncesi yaşadığı olayla büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü.

AĞIR BAKIM SİLİNDİRİNİN ALTINDA KALDI

Townsend, Pattani FC ile oynanacak karşılaşma öncesinde saha kenarında ısınma hareketleri yaptığı sırada beklenmedik bir kazaya karıştı. Yıldız isim, karşılaşma öncesi zemini düzeltmek için sahada bulunan ağır bakım silindirinin altında kaldı. Olayı görenlerin müdahalesiyle araç yan yatırılarak İngiliz futbolcu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşanan anlar büyük panik oluştururken, Townsend'in ciddi bir şekilde yaralanmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

KONTROLLERDE CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI

Kazanın ardından sağlık kontrollerinden geçirilen Townsend'in vücudunda ciddi bir sakatlık veya kırık tespit edilmedi. Deneyimli futbolcunun kendisini iyi hissettiğini belirtmesinin ardından maça çıkabilecek durumda olduğu belirtildi.

O ANLARI İLK KEZ ANLATTI

Yaşadığı anları anlatan Townsend, kazanın görüntülerini her izlediğinde olayın ciddiyetini yeniden fark ettiğini belirterek, "Her izlediğimde yüzümü buruşturuyorum, inanamıyorum. Neyse ki doğru anda yere düşmeyi başardım ve silindir üzerimden geçerken hiçbir şey kırılmadı. Sol kolumu kaldırarak üzerimdeki baskının bir kısmını azalttım. Takım arkadaşlarım da silindiri kaldırmaya yardım etti ve altından çıkabildim. Sol bacağımı ezdiği o an gerçekten çok korkunçtu. Sol ayak bileğimin ya da dizimin kırılacağını düşündüm. Her şeyin bittiğini sandım. Çok şanslıydım." şeklinde konuştu.