Ankara Mamak'ta amca yeğenini hırdavat dükkanında vurarak öldürdü - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta amca yeğenini hırdavat dükkanında vurarak öldürdü

Ankara Mamak\'ta amca yeğenini hırdavat dükkanında vurarak öldürdü
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir hırdavat dükkanında amca E.T., tartıştığı yeğeni Yusuf Toy'a tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından polise ihbarda bulunup teslim olan amca gözaltına alındı.

Ankara'da bilinmeyen bir nedenden dolayı yeğenini tabancayla öldüren amca, işlediği cinayetin ardından kendisini polise ihbar ederek teslim oldu.

Olay, Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, E.T. ile yeğeni Yusuf Toy arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle amca E.T. yeğenine tabancayla 3 el ateş etti. Olayın ardından polise ihbarda bulunan amca E.T., yeğenini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yusuf Toy'un hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı E.T. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ankara, Mamak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Mamak'ta amca yeğenini hırdavat dükkanında vurarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Mamak'ta amca yeğenini hırdavat dükkanında vurarak öldürdü - Son Dakika
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