Maltepe'de kiracı ev sahibi ve eşini öldürdü, avukat yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de kiracı ev sahibi ve eşini öldürdü, avukat yaralandı

Maltepe\'de kiracı ev sahibi ve eşini öldürdü, avukat yaralandı
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Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü; kiracı Mehmet T., ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı öldürdü, avukat Emir Ali S.'yi yaraladı. Polis ve sağlık ekiplerine de ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin müdahalesiyle sağ olarak yakalandı.

Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı Mehmet T., ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı öldürdü, olay yerindeki avukat Emir Ali S.'yi ise yaraladı. Polis ve sağlık ekiplerine de ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin müdahalesiyle sağ olarak yakalandı.

Olay, saat 13.10 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Osman A. ile kiracısı Mehmet T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet T., silahla ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S.'ye ateş etti.

Silahlı saldırıda Osman A. ile eşi Nursen A. olay yerinde hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. yaralandı. Yaralı avukat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve sağlık ekiplerine de ateş açtı

Saldırının ardından silahıyla bölgede bulunan Mehmet T., olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine de ateş açmayı sürdürdü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgedeki hareketlilik dronla takip edildi.

Şüpheli Mehmet T., özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek sağ olarak yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet T.'nin tehdit ve hakaret suçlarından 3 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Akın Gümüşoğlu, "Annemle arabada sohbet ediyorduk, araba da çalışıyordu. Şu yukarıdan, sokaktan bağıra bağıra biri geldi. 'Abi beni kurtarın' diye. Arabaya atladı. "En yakın hastaneye götürdüm, Kartal Lütfi Kırdar'a. Adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki; 'Benimle beraber toplam 3 kişi vardık. Ben kurtuldum, diğerlerini bilmiyorum' dedi. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye konuşturdum bayılmasın diye. Sonra kardeşleri geldi hastaneye. İfadesini falan aldılar orada" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Emir Ali, 3. Sayfa, Maltepe, kiracı, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de kiracı ev sahibi ve eşini öldürdü, avukat yaralandı - Son Dakika

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