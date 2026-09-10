Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı

Türkiye'de bu işler hep böyle yürür bir hafta maç vermedik cezalı vermeye çalıştığı görüntü bu halbuki işin doğrusu zaten şampiyonlar ligi maçı var Türkiye'de yönetme ihtimali de zayıf ama milletin gazını almak diye bir tabir var onu da yapıyorlar Halil mutlu eder hakem falan değil işin Türkçesi bu..

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