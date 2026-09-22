Tırla çarpışan otomobil takla attı! Sürücünün durumuna herkes şaşır

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tırla çarpışan otomobil, çarpmanın şiddetiyle takla attı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan 39 yaşındaki sürücü İ.S. kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin takla attığı ve vatandaşların yardıma koştuğu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü büyük bir kazayı yara almadan atlattı. Kayseri'de meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıkarken, otomobilin çarpışmanın ardından takla attığı anlar kameraya yansıdı.

TIRLA ÇARPIŞAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaza, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.S. (39) yönetimindeki 38 FL 813 plakalı otomobil, plakası belirlenemeyen bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yolda takla attı. Kazayı görenlerin ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR ARAÇTAN ÇIKARDI

Takla atan otomobilde bulunan sürücü İ.S.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkardı. Kazanın şiddetine rağmen sürücünün yara almaması dikkat çekti. Büyük şaşkınlık yaşayan İ.S.'nin yanına gelen arkadaşları da sürücüyü teselli etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak kazanın meydana geldiği noktada inceleme yaptı. Takla atan ve maddi hasar oluşan otomobil ise işlemlerin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri olayın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tırla çarpışan otomobilin savrularak takla attığı görüldü. Otomobilin takla atmasının ardından çevrede bulunan vatandaşların hiç vakit kaybetmeden araca doğru koşması da görüntülere yansıdı. Kameranın kaydettiği anlarda vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu ve takla atan aracın çevresinde toplandığı görülüyor.

KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Kazanın en dikkat çeken ayrıntısı ise sürücünün sağlık durumuyla ilgili oldu. Otomobilin tırla çarpışıp takla atmasına rağmen 39 yaşındaki İ.S. kazadan yara almadan çıktı. Olayın ardından büyük şaşkınlık yaşayan sürücüyü arkadaşları sakinleştirdi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.