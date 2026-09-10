Yemen'de “dönüm noktası” olarak görülen gelişme! Husiler, Babülmendep'in kapısına kadar ilerledi - Son Dakika
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Yemen'de “dönüm noktası” olarak görülen gelişme! Husiler, Babülmendep'in kapısına kadar ilerledi

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Yemen'de çatışmalar şiddetlenirken İran destekli Husiler, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Mocha kentinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Yemen hükümetinden henüz doğrulama gelmezken, gelişmenin teyit edilmesi halinde Husilerin uluslararası deniz ticaretinin kritik geçiş noktalarından Babülmendep Boğazı üzerindeki etkisini artırabileceği belirtiliyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Yemen hükümeti arasında ülkenin kuzey, batı ve orta bölgelerinde yoğun çatışmalar sürüyor.

Husi milisleri, Kızıldeniz'deki hayati öneme sahip Mocha şehrinin kontrolünü ele geçirdiklerini ve stratejik Babülmendep Boğazı'na yaklaştıklarını duyurdu. Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinden ise bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de “dönüm noktası” olarak görülen gelişme! Husiler, Babülmendep'in kapısına kadar ilerledi

ŞEHRİN ÖNEMİ BÜYÜK

Mocha'nın ele geçirildiği doğrulanırsa, Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının neredeyse tamamını kontrol altına almış olacak ve bu da Babülmendep'i kontrol etmeyi kolaylaştıracak. Bu durum, Husilere boğazdan gemilerin geçişini engelleme konusunda avantaj sağlayacak, ayrıca ülkenin güneyinde hükümetin kontolündeki bölgelere giden 3 ana ikmal hattını kesme imkanı sunacak.

Yemen'de “dönüm noktası” olarak görülen gelişme! Husiler, Babülmendep'in kapısına kadar ilerledi

HUSİLER'İN ANA HEDEFİNDEYDİ

İran ile ittifak halindeki Husilerin Suudi destekli hükümete karşı düzenledikleri saldırıda ana hedefleri, stratejik öneme sahip Mocha şehrini ele geçirerek uluslararası ticaret için kritik bir nakliye yolu olan Babülmendep Boğazı boyunca tam bir kontrol sağlamaktı. Husiler'in bir diğer hedefi ise Yemen hükümeti tarafından kullanılan kilit tedarik hatlarını olan Mocha ile Taiz'i birbirine bağlayan yol, Mocha'dan güneye doğru uzanan ve hükümet güçlerine malzeme sağlayan güzergahlar ve Yemen'in batı kıyısındaki Husi karşıtı güçler için kritik bir lojistik merkezi görevi gören Mocha limanından geçen tedarik hatlarını kesmekti.

"DÖNÜM NOKTASI"

Savunma analisti Wolfgang Pusztai Al Jazeera'ye verdiği röportajda Mocha'nın ele geçirilmesinin, hükümet güçlerinin liman üzerinden silah almasını zorlaştırması nedeniyle de önemli bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Pusztai, "Bu, savaşta bir dönüm noktası. Bu durum, Yemen'in güney kesimindeki hükümet güçlerinin çöküşüne yol açabilir. Bazı gruplar Suudi Arabistan'ın tarafında, bazıları ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarafında yer alıyor ve Mocha limanı, uluslararası alanda tanınan hükümetin tam kontrolü altında olan son limandı" dedi.

Hükümet yanlısı grupların tam olarak birlik içinde olmadığı, bu durumun Husilerin ilerleyişinde rol oynamış olabileceği öğrenildi.

YEMEN'DEKİ KRİZ

Ülkedeki savaş, İran destekli Husi milislerinin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle 2014'te başlamıştı. Ertesi yıl Suudi Arabistan öncülüğünde askeri müdahale gerçekleştirilmişti. Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla 2022'de ateşkes sağlanmış, ancak ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın yol açtığı bölgesel gerilimler nedeniyle kalıcı çözüm sekteye uğramıştı.

Husi milisleri, Temmuz ayında bir İran uçağının başkent Sana'daki havalimanına inişine izin vermesi, çatışmaların yeniden başlamasına neden olmuştu. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, Husiler'in kontrolündeki havalimanına saldırarak İran'dan gelen uçağın inişini engellemiş, çatışmalar yeniden patlak vermişti. Daha sonra Husiler, Taiz ve Hudeyde üzerinden Mocha liman kentine ve Kızıldeniz'deki Babülmendep Boğazı'na doğru ilerlemeye çalışarak büyük bir harekat başlatmıştı.

Kaynak: İHA

Politika, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Yemen'de “dönüm noktası” olarak görülen gelişme! Husiler, Babülmendep'in kapısına kadar ilerledi - Son Dakika

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