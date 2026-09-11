Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, yurt dışına kayıt dışı para aktarma iddiasıyla yürütülen soruşturmadaki ifadesi ortaya çıktı. Üzerine kayıtlı mal varlığı olmadığını belirten Gökçek'e savcılık, pasif kayıtlardaki 26 gayrimenkulü ve Almanya'daki şirket faaliyetlerini sordu. Taşınmazların geçmişte satıldığını ve yurt dışı transferlerinden haberi olmadığını savunan Gökçek, oğluna destek için 1,2 milyon dolarlık ev sattığını belirtti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamındaki ifadesine ulaşıldı. Gökçek, üzerine kayıtlı mal varlığı bulunmadığını savunurken, savcılığın çıkardığı 26 gayrimenkullük liste ve Almanya'daki şirket iddialarına ilişkin "Bilgim yok" yanıtını verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Ayhan'ın aktardığı ifade detaylarında, savcılık sorgusunda Gökçek'e pasif mal varlıkları, aile bireylerinin ticari faaliyetleri ve yurt dışı transferleri soruldu.

SAVCI 26 GAYRİMENKULÜ SORDU

Gökçek'in sorgu başlangıcında "Üzerime kayıtlı hiçbir gayrimenkul ve araç yoktur" demesi üzerine kadın Başsavcı Vekili, Gökçek'e ait pasif kayıtlardaki 26 gayrimenkulün listesini çıkardı. Taşınmazların satış sebepleri ve elde edilen kazancın nerede kullanıldığı sorusuna yanıt veren Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar daha önce satın aldığım ve daha sonra sattığım taşınmazlardır. Pursaklar’da çok uzun yıllar evvel 547 metrekare arsa satın aldım, kat karşılığı dört daire kaldı. Bunları sattım, iki tarla aldım; onları da sattım. Şanlıurfa Halfeti’deki 6 taşınmaz ise babamdan kalan mirastır. Akçakoca'daki daire ve geleneksel ev eşimin ailesinden kaldı, Melenağzı’nda bir yazlık bulunmaktadır. Kira gelirim veya başka malvarlığım yoktur."

"GELİNİM VARLIKLI, OĞLUM GAYRİMENKUL ALIM SATIMI YAPAR"

Aile bireylerinin ticari ilişkilerine dair bilgisi olmadığını iddia eden Gökçek, gelini Hülya Gökçek'in varlıklı bir aileden geldiğini ve şirketlerini basından öğrendiğini öne sürdü. Oğulları Ahmet ve Osman Gökçek hakkında da konuşan Melih Gökçek, "Oğlum Ahmet Gökçek’in somut bir işi yoktur, gayrimenkul alım satımı yapar. 2018 yılında Ankara Funda Sitesi’ndeki villamı destek olmak amacıyla 1 milyon 265 bin dolara satıp parasını ona verdim" dedi. Osman Gökçek'in ise milletvekili olduğunu ve Beyaz TV'de genel koordinatörlük yaptığını hatırlattı.

ALMANYA VE LÜKSEMBURG İDDİALARINI REDDETTİ

Almanya'da kurulan HAMAG isimli şirket ve Lüksemburg'daki yatırım iddiaları sorulan Gökçek, para transferlerinden haberdar olmadığını savundu. Şirketin ticari faaliyetlerini ve Almanya'daki 8,7 milyon Euro'luk AVM konusunu medyadan öğrendiğini iddia eden Gökçek, 300 bin Euro'luk cezai şart ödemesi hakkında ise elden bir ödeme yapılmadığını, sözleşme feshedildiği için bu cezanın ödendiğini oğlundan duyduğunu aktardı.

AVUKATINDAN YAYIN YASAĞI TALEBİ

Soruşturma dosyasındaki banka hesap hareketleri ve yüksek tutarlı döviz transferleri hakkında da bilgisinin bulunmadığını söyleyen Gökçek'in avukatı Talha Yasir Çağatay, müvekkilinin olaylarla ilgisi olmadığını belirterek dosya hakkında yayın yasağı kararı verilmesini talep etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! 'Kayıtlı bir şey yok' dedi, savcı listeyi önüne koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Uuu bbb Uuu bbb:
    ak....lar neredesiniz 13 3 Yanıtla
  • 123456 123456:
    aa nie yayın yasağı konuluyo herkesin çarşaf çarşaf yazılıyo . bunun ne ayrıcalığı var 11 3 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Valla ben ikna olmadım ya siz..???? 7 3 Yanıtla
  • Hakan GÜÇLÜ Hakan GÜÇLÜ:
    1,2 milyon dolar destek çıkmış - Hayırdır birader parayı nereden buldun diye sorarlar umarım 6 3 Yanıtla
  • Murat Akat Murat Akat:
    yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış 7 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki evladını hayattan koparıp pişkince “Bizim de hayatımız söndü“ dediler İki evladını hayattan koparıp pişkince "Bizim de hayatımız söndü" dediler
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Emine Erdoğan’dan ’Mapa-Şamandıra Sistemi’ paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı
Yemen’de savaşın seyrini değiştiren görüntüler Yüzlerce asker teslim oldu Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu
Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber OGM son durumu açıkladı Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Lise öğretmeniyle evlenen kadın Düştüğü not bomba Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu 22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
Avrupa Parlamentosu, Ankara’yı kızdırdı: Gerekli karşılığı veririz Avrupa Parlamentosu, Ankara'yı kızdırdı: Gerekli karşılığı veririz
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
3 eski arkadaş yıllar sonra buluştu İlk sınav Galatasaray’a karşı 3 eski arkadaş yıllar sonra buluştu! İlk sınav Galatasaray'a karşı

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:31
Aziz Yıldırım’ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı İsmail Kartal için konuşurken...
Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...
11:22
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
09:11
Komşu ülke ile mutabakata varıldı Yeni sınır kapısı geliyor
Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
08:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 20 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 12:53:06. #7.12#
SON DAKİKA: Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement