İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir döviz bürosunda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada kan döküldü. İş yeri sahibi ile bir müşteri arasında başlayan ve kısa sürede büyüyen kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Meydana gelen olayın ardından 1 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'teki bir döviz bürosunda iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Fatih ilçesinde yer alan Sofçuhan İş Hanı içerisindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döviz bürosuna gelen bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında alacak meselesi nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tansiyonun kısa sürede yükselmesiyle birlikte taraflar arasındaki gerginlik, silahların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü. Peş peşe ateşlenen silahlar iş hanında büyük bir paniğe neden oldu.

<a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ: 1 GÖZALTI

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, kurşunların isabet ettiği 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada yaralanan diğer 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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