İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Fatih'teki bir döviz bürosunda iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Fatih ilçesinde yer alan Sofçuhan İş Hanı içerisindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döviz bürosuna gelen bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında alacak meselesi nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tansiyonun kısa sürede yükselmesiyle birlikte taraflar arasındaki gerginlik, silahların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü. Peş peşe ateşlenen silahlar iş hanında büyük bir paniğe neden oldu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ: 1 GÖZALTI

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, kurşunların isabet ettiği 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada yaralanan diğer 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.