Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler - Son Dakika
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Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

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Suriye'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan protestolar iyice alevlendi. Çok sayıda kentte göstericiler yolları kapatırken, Deyrizor'da bir kişinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın fotoğrafını ayaklarıyla ezdiği görüldü.

Suriye'de Enerji Bakanlığının, benzine yüzde 28, dizele yüzde 40 ve ev tipi tüpgaza yüzde 8,8 oranında zam yapmasının ardından Halep, Deyrizor, Haseke ve İdlib illerinde halk protesto düzenledi.

ŞARA'NIN FOTOĞRAFI AYAKLAR ALTINDA

Zam kararının hükümet tarafından yeniden gözden geçirilmesini talep eden protestocular, bazı yolları trafiğe kapatarak lastik yaktı. Enerji Bakanlığının kararına göre, dizelin fiyatı 125 SL’den (45.9 TL) 175 SL’ye (64 TL), Benzin 152 SL’den (56.2 TL) 195 SL’ye (72.2 TL) ile Ev Tipi Gaz, 147 SL’den (54.4 TL) 160 SL’ye (60 TL) yükseldi.

Birçok kentte düzenlenen protestolarda halk yolları kapattı, hükümet aleyhine sloganlar attı. Protestocular lastik yakıp yolları kapatırken, Deyrizor'dan ilginç bir görüntü geldi. Bir protestocu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın resmini yere atıp ayaklarıyla ezdi.

Suriye Enformasyon Bakanlığı Yabancı Medya Birimi, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, zammın gerekçesini küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma, rafinaj kapasitesi üzerindeki baskı ve ithalata yüksek bağımlılık olarak gösterdi.

MEVCUT PETROL ÜRETİMİ, ÜLKENİN İHTİYACINI KARŞILAMIYOR

Bakanlık verilerine göre, ithal petrol ürünleri ve doğal gazı temin etmenin maliyeti günlük yaklaşık 25,2 milyon dolara, aylık ise 755,6 milyon dolara ulaştı.

Bakanlık, Suriye’nin günlük ham petrol üretiminin yaklaşık 100 bin varil olduğunu, ancak üretilen petrolün %75’inden fazlasının ağır ham petrol olması nedeniyle mevcut rafinerilerin iç piyasanın ihtiyaç duyduğu ürün karmasını karşılayamadığını belirtti.

Bu kapsamda Baniyas Rafinerisi'nde kapsamlı bakım ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtilen açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla rafinerinin kapasitesinin günlük 80 bin varilden 130 bin varile çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yeni akaryakıt fiyatlarının kalıcı olmadığı vurgulanan açıklamada, "Fiyatlandırma mekanizması maliyetlerdeki değişimleri her iki yönde de yansıtacak şekilde tasarlandı. Uluslararası maliyetler düşerse fiyatlar tekrar düşürülecek." denildi.

Deyrizor, Ekonomi, Enerji, Güncel, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Suriye Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    onların eset taraftarı muhalifler olduğunu düşüniyorum. 2 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Şara ya bir şey olmaz arkasında Amerika ve erdoğan var 0 1 Yanıtla
    ercan aksu ercan aksu:
    eee sonuç? 0 0
  • 2495azizz 2495azizz:
    kına yakacaklar sıraya girsin 0 0 Yanıtla
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