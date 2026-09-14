Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu - Son Dakika
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Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu

Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu
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Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, bir kadının Instagram hesabındaki yüz fotoğrafını alıp çıplak kadın vücuduna montajlayarak kendisine gönderen sanığa, ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

Antalya’da yaşayan kadın, Instagram hesabındaki yüz fotoğrafını alıp çıplak kadın vücuduna montajlayarak kendisine gönderdiğini iddia ettiği kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Antalya 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık hakkında, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, dosyadaki belge ve bilgiler, bilirkişi raporu ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan beyanları değerlendirerek, sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

BERAAT KARARI İSTİNAFTA KALDIRILDI

Şikayetçi avukatının beraat kararına karşı istinaf başvurusunda bulunması üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesine taşındı.

Daire, duruşma açarak yaptığı incelemede sanığın eyleme ilişkin ikrarda bulunduğunu dikkate aldı. Bilirkişi raporunda da sanığa ait çok sayıda verinin bulunması nedeniyle sanığın kullandığı anlaşılan telefonda montaj uygulamaları ile montajlandığı açıkça belirlenebilen müstehcen fotoğraflara rastlandığı belirtildi. 

Daire, sanığın kadına şantaj yapmak amacıyla sanal medya hesabından elde ettiği yüz fotoğrafını çıplak kadın vücuduna montajlamasına ilişkin eylemin, Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesinde düzenlenen ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçunu oluşturduğuna hükmetti. İlk derece mahkemesinin beraat kararını kaldıran daire, sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Sanık, suçun unsurlarının oluşmadığını ileri sürerek mahkumiyet kararının bozulması talebiyle kararı temyiz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise temyiz isteminin esastan reddedilerek hükmün onanması yönünde görüş bildirdi. 

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını, ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığını belirtti. Daire, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığını ve hükme esas alınan kanaatin dosyadaki belge ve bilgilerle uyumlu kesin verilere dayandığını belirledi. 

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmeden Yargıtay, sanığın temyiz istemini esastan reddederek 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı. 

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Son Dakika İstinaf Mahkemesi Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu - Son Dakika
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