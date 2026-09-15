Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 10 haftalık maç programını açıkladı. Futbolseverlerin merakla beklediği 4 derbinin tarihi de netleşti. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim'de oynanırken, Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim'de yapılacak. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki 10 haftanın maç programını duyurdu. Açıklamayla birlikte şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek derbilerin tarihleri de belli oldu.

İLK DERBİ 19 EKİM'DE

Açıklanan programa göre derbi maratonu 19 Ekim'deki Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak. Bir hafta sonra ise sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

4 DERBİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

TFF'nin açıkladığı programa göre derbilerin tarihleri şöyle:

  • 19 Ekim: Trabzonspor-Beşiktaş
  • 26 Ekim: Galatasaray-Fenerbahçe
  • 30 Kasım: Beşiktaş-Galatasaray
  • 13 Aralık: Fenerbahçe-Trabzonspor

TFF'nin açıklaması:

"2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. Hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sezgin berberoglu sezgin berberoglu:
    pazartesi derbi mi olur.. 6 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Bu sezon lig galatasay la beşiktaş arasında geçer birde süpriz yaparsa Amed yapar 3 1 Yanıtla
  • ?????? ?????? ?????? ??????:
    Galatasaray taraftarı zorlanıp gelmesinler diye pazartesi ye aldılar kabusunuz Galatasaray 1 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    Pazartesi olsun önemli değil yine kayarız 0 0 Yanıtla
  • M zeki Şahin M zeki Şahin:
    Cumartesi olunca çok kalabalık olur millet galeyana gelir engel olması zor olur böyle birşey işte 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu - Son Dakika
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