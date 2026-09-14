Gümüşhane'de camiye giren iki şüpheli otogarda yakalandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de camiye giren iki şüpheli otogarda yakalandı

Gümüşhane\'de camiye giren iki şüpheli otogarda yakalandı
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Gümüşhane merkez Kemaliye Camii'nde dün gece meydana gelen hırsızlık girişiminde 18 yaş altı iki şüpheli, bağış kasasını devirip ayakkabı çekeceğiyle paraları almaya çalıştı. Sabah il dışına çıkmak üzereyken Gümüşhane Otogarı'nda yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Gümüşhane'de Kemaliye Camii'nde meydana gelen hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Gümüşhane merkez Kemaliye Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başka ilden geldikleri tespit edilen 18 yaş altı iki şahıs, cami çevresinde bir süre dolaşarak keşif yaptı.

Şahıslar daha sonra caminin camından içeri girerek bir süre ayakkabılarıyla dolaştı. Cami içerisinde sigara içip yemek yedikleri belirlenen şahısların, yedikleri yiyeceklerin çöplerini de cami içerisine attığı tespit edildi.

Bir süre sonra cami içerisinde bulunan bağış kasasına yönelen şahıslar, kasayı açamayınca devirmeye karar verdi. Kasayı devirdikleri sırada ise kasa şahıslardan birinin üzerine düştü.

Kasanın devrilmesinin ardından şahıslar, ayakkabı çekeceği kullanarak içerisindeki paraları almaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan iki şahıs, daha sonra hızla camiden ayrıldı.

Sabah namazı için camiye gelen din görevlilerinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından camide inceleme yapıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık girişiminin iki erkek şahıs tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahıslar, sabah saatlerinde il dışına çıkmak üzereyken Gümüşhane Otogarı'nda yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Olay anı ise caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Gümüşhane, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de camiye giren iki şüpheli otogarda yakalandı - Son Dakika

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