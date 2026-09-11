Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı - Son Dakika
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Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı

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İstanbul Maltepe’de ev sahibi çifti katledip bir avukatı ağır yaralayan dehşet saçan saldırgan, adrese sevk edilen Özel Harekat ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Kendisini gözaltına alan polislere de ateş açtıktan sonra yakalanan şüpheli, binadan çıkarılırken merdivenlerden düştü. Ekiplerce sürüklenerek ekip otosuna bindirilen ve suç kaydı bulunan saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İstanbul Maltepe’de ev sahibi çifti vurarak öldüren ve bir avukatı ağır yaralayan silahlı saldırgan, ekiplere de ateş açınca Özel Harekat polislerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Binadan indirilirken merdivende düşen saldırganı bacağından çekerek aşağı indirdi. Daha sonra saldırgan düzeltilerek ekip otosuna bindirildi.

KURŞUN YAĞDIRDI 

Olay, Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiracı Mehmet T. ile ev sahibi Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T., yanında bulunan silahla ev sahibi çifte ve o sırada adreste bulunan avukat Emir Ali S.'ye kurşun yağdırdı.

EV SAHİBİ ÇİFT OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Açılan ateş sonucu Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağından vurularak ağır yaralanan avukat Emir Ali S. ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNE DE ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından binadan ayrılmayan şüpheli Mehmet T., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine de ateş açmaya devam etti. Bunun üzerine adrese Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan Özel Harekat polisleri, binaya operasyon düzenleyerek saldırganı sağ olarak etkisiz hale getirdi. Yakalanarak binadan çıkarıldığı esnada merdivenlerden inerken ayağı kayıp düşen şüpheli, ekipler tarafından bacağından çekilip düzeltildikten sonra kontrol altına alınarak ekip otosuna bindirildi.

İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • McA ! McA !:
    Ne kadar suçlu olursa olsun kolluk kuvveti elleri arkadan kelepçeli bir şahsı o şeklinde yerde sürükleyemez. Kolluk hakkında işlem yapılmalı eğer ki hukuk var ise 1 22 Yanıtla
    mehmet baş mehmet baş:
    Sen bunu ölen karı koca ev sahiplerinin çocuklarına, ağır yaralanan veya ölmek üzere olan avukatın eşine, çocuklarına anlat.Kaçan ev sahibi kadını kaçarken arkadan vuruyor, kadın yere düştüğü halde yerde kadına ateş edip öldürüyor.İki masum insanı öldürüyor, avukatı ağır yaralıyor, polislere öldürmek kastıyla ateş ediyor ve bu adam sağ ele geçiriliyor.Bu olay başka bir ülkede olsaydı o katil sağ ele geçermiydi acaba? 18 1
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    E napacaktı.. omuzda mı taşıyacaktı.. adam ölmediğine dua etmeli bence.. 18 0 Yanıtla
  • erkeko3475@gmail.com [email protected]:
    burnunu sürtçektiniz engamede ters çevirmeyi unuttular sanırım 7 0 Yanıtla
  • 2495azizz 2495azizz:
    Başlatma hukukundan .Az bile yapmışlar. 7 0 Yanıtla
  • 54fct7bkgx 54fct7bkgx:
    ne o zoruna giden ne oldu hukukla ne alakası var bunun 2 1 Yanıtla
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