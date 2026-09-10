Alex de Souza'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'den ayrılmasına üzüldüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alex de Souza'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'den ayrılmasına üzüldüm

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüp hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşı Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması hakkında konuşan 48 yaşındaki Brezilyalı isim, "Kulüp içindeki referansım Talisca'ydı, onunla sürekli konuşurdum. O artık ayrıldı. Ayrılmasına üzüldüm. Bu yüzden Fenerbahçe'ye uzaktan, sadece iyiliğini isteyen bir taraftar gözüyle bakıyorum. Talisca gerçekten çok kaliteli ve takıma büyük katkı sağlayan bir oyuncuydu'' dedi.

Fenerbahçe’nin efsanevi kaptanı Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi serüveninden Anderson Talisca'nın takımdan ayrılışına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

''ÇOK MUTLU OLDUK''

SMEX Sports YouTube kanalına konuşan 48 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe’nin 18 yıl sonra yeniden Devler Ligi arenasına dönmesini değerlendirerek, "Burada, Brezilya'da Fenerbahçe ile bağı olan bizler çok mutlu olduk. Umarım iyi bir performans sergiler ve hem Avrupa’da hem de ligde hedefledikleri başarılara ulaşırlar." şeklinde konuştu.

''LIVERPOOL'A KARŞI OYNAMAYI İSTERDİM''

Şampiyonlar Ligi kurasını da yorumlayan Brezilyalı futbol adamı, "Kadıköy’de İtalyan ekibi Inter’i Deivid’in golüyle 1-0 yendiğimiz o tarihi maçı ve tribünlerin atmosferini unutamıyorum. Roma maçı da harika bir gösteri olacaktır. Bu fikstürde sahada olmak isteseydim kesinlikle Kadıköy'deki Liverpool maçını seçerdim. Şöhreti ve ilgisiyle bu maçı çok daha büyük kılıyorlar.'' dedi. 

''TALISCA KULÜP İÇİNDEKİ REFERANSIMDI''

Fenerbahçe’deki güncel gelişmeler hakkında bilgi kaynağının Anderson Talisca olduğunu açıklayan Alex, vatandaşının ayrılığı hakkında konuşarak "Kulüp içindeki referansım Talisca'ydı, onunla sürekli konuşurdum. O artık ayrıldı. Ayrılmasına üzüldüm. Bu yüzden Fenerbahçe'ye uzaktan, sadece iyiliğini isteyen bir taraftar gözüyle bakıyorum. Talisca gerçekten çok kaliteli ve takıma büyük katkı sağlayan bir oyuncuydu. Yönetim ve teknik heyet onu serbest bırakma kararı aldı. Artık kalan oyuncuların en iyi performansı sergilemesini umut etmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Anderson Talisca, Alex De Souza, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'den ayrılmasına üzüldüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada
Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi
Mezar başında öldürülen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı “Beni öldürmeye çalışıyor“ Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürmeye çalışıyor"

18:29
Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:13
Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel’e içirdi
Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel'e içirdi
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
17:04
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
16:32
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
15:59
Medya patronu İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı Cem Küçük’e 630 bin, Tahir Sarıkaya’ya 9 milyon TL
Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
15:48
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 18:44:05. #7.12#
SON DAKİKA: Alex de Souza'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'den ayrılmasına üzüldüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement