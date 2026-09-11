Acun Ilıcalı\'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Premier Lig'de sezona etkili bir başlangıç yapan Hull City'de korku dolu anlar yaşandı. İngiliz ekibinin Galli kanat oyuncusu Sorba Thomas, kulübün antrenman tesislerinin yakınında trafik kazası geçirdi.

OTOMOBİLİ TERS TAKLA ATTI

27 yaşındaki futbolcunun kullandığı SUV tipi araç, Thomas'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak ters takla attı. Kazanın ardından araçta büyük hasar meydana gelirken ortaya çıkan görüntüler endişeye neden oldu.

KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Hull City, yaşanan kazanın ardından Sorba Thomas'ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. İngiliz ekibi, futbolcunun herhangi bir yaralanma yaşamadığını ve araçtan yara almadan çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, sosyal medyada dolaşan ve oyuncumuz Sorba Thomas'ın aracına ait olan görüntülerin farkındadır. Taraftarlarımıza, futbolcumuzun herhangi bir yaralanma yaşamadığını ve araçtan tamamen yara almadan çıktığını memnuniyetle bildiririz."

8,75 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Hull City, Sorba Thomas'ı yaz transfer döneminde 8,75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Büyük yatırım yapılan futbolcunun ciddi kazadan yara almadan kurtulması kulüpte rahatlama yarattı.