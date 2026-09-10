Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Ersoy’un 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

ERSOY'DAN MAHKEMEDE İLK SAVUNMA

Duruşmanın başlangıçta basına kapalı yapılmasına karar verilirken, daha sonra basın mensuplarının salona alınmasına izin verildi. Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bulunurken, bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla katıldı.

"İSMİ GEÇEN KİŞİLER ÇOK UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMEDİĞİM İNSANLAR"

Tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy mahkemedeki savunmasında şunları söyledi: "İsmi geçen hem sanık hem mağdur olan kişiler benim neredeyse 8 yıl önceden tanışıp çok uzun süredir görüşmediğim insanlar. Ben Habertürk’te bazı arkadaşları görevden aldım, bu arkadaşlardan biri sosyal medya üzerinden bir hesap açtı. İnsanların ismini zikrederek benim başkalarıyla ilişkim olduğunu, ki o sıra ben evliydim, o zamanki eşimin de bunları bildiğini ve çarpık ilişkiler olduğunu iddia etti. Sonra başka hesaplar daha açıldı, biz bununla ilgili şikayet dilekçesinde bulunduk.

"GİZLİ TANIĞIN KİM OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM"

Bunlar yaşandıktan sonra şok oldum, kurum bir açıklama yayınladı. Z.A.Y., genel yayın yönetmeni olmak istiyordu. İkinci bir hesap açıldı. Bu hesapta arkadaşlarımla uyuşturucu şebekesi kurduğum, boşandıktan sonra birlikte olduğum kişileri ekrana çıkardığım, reddedenleri işten attığım iddia edildi. Biz suç duyurusunda bulunduk ama yurt dışı hesabıydı, bir şey olmadı. Ben bunları duyunca şok oldum. 'Kanarya' adlı bir gizli tanık var. Tahmin ediyorum kim olduğunu. Niye önemli? Ondan sonra alınan tüm beyanlar aslında daha önce tutuklananlar.

"MEDYADA NEYİ NASIL YAZACAĞINI BİLMEYENLER YÜZÜNDEN OLDU"

Benim 4-5 senedir görüşmediğim için eski arkadaşlarımı tutukladılar. Hayatları altüst oldu. Hepsinin ismi medyada verildi. Medyada neyi nasıl yazacağını bilmeyenler yüzünden oldu. Benimle geçmişte sevgili olduğu için arkadaş olduğu için çok ağır bedeller ödeyen arkadaşlarımdan samimiyetle özür diliyorum.

"HAYATIMDA HİÇ HANDE SARIOĞLU İLE BİR ARAYA GELMEDİM"

Kanarya, duyduğum ve gördüğüm şeyleri anlatacağım diyor. Ela Rümeysa Cebeci ile benim partner olduğum iddia ediliyor. Fuhuştan hakkımızda haberler yapıldı. Savcılık gizli tanığın tüm beyanlarını dikkate aldı. Hayatımda hiç Hande Sarıoğlu ile bir araya gelmedim. Hande Sarıoğlu ile birlikte olduğum iddia ediliyor. Gizli tanık 'Ufuk Tetik bu partilerin en önemli isimleridir, büyük bir servet sahibi olmuştur' demiş. 20 yıldır ağabeyim benim. Süleyman Dinçer ama bu arada X hesabını açan kişi. Eşini işten attığım adam. Liyakat sahibi olduğu için işe aldığım bir arkadaşımdır. Eski eşim benim uyuşturucu madde kullandığımı bilmez. Avukatım uzun süredir kız arkadaşımdır.

"8 SENEDE 15 KEZ UYUŞTURUCU İÇTİM"

Dosyayı görünce şok oldu. 8 senede 15 kez uyuşturucu içtim. Hata mı, hata. Kabul ediyorum. İnsanlar şöyle düşündü, her şeyi yapmıştır bu adam dediler. Nur Köşker röportaj verdi. 'Mehmet Akif’in kurduğu sisteme katılmayı kabul etmedim, çok güçlü olduğu için ses çıkaramadım' diyor. Melisa Asena Özkan bunları medyadan görüyor, diyor ki ben de böyle şeyler yaşadım. Uyuşturucu kullandın mı diyorsunuz, hayır diyor. Mehmet Akif Ersoy kullandı mı diyorsunuz, 'hayır' diyor. 'Birlikte olduk' diyor. Biz kendisiyle birlikte olmadık. Medyada gördüklerini söylüyor. Birisi diyor ki beni evine çağırdı. Diyor ki yayın sonrası bana gel, görüşelim dedi. Evimizde olan görüşmede şarapla geldi. Şarap içip muhabbet ettik. Beni tanıyanlar bilir, ben hiç şarap içmedim. “Sevgilisini aldattığını biliyordum. Kurtuluş’a geldiğinde çoklu ilişki yaşadığına dair şeyler anlattı” diyor. Ben durup dururken bir kadına bunları anlatıyorum. 'İkinci buluşmamızda uyuşturucu madde kullandığını söyledi' diyor."

"KIZLARLA BULUŞMAMIZDA MAALESEF HATA YAPMIŞIZDIR"

Ersoy, "Ben ilk ifademde uyuşturucu kullandığımı reddettim. Uzun süredir kullanmıyordum. Ben bazı hatalar yaptım, bunlar başıma geldi. Kanarya’nın beyanları kabul edildi. Örgütü bilmiyordum, cinsel saldırı bana savcılıkta hiç sorulmadı. Ben buradaki kızlarla buluşuyordum. Bu buluşmalarda maalesef hata yapmışızdır. Veyis Ateş bana iftira ediyor. Benim kullandığım doğrudur. Dedektiflik yapan olursa beni görmüştür, doğrudur. Bunların pek çoğu Ahmet’in getirdiğidir. Benim zaten böyle şeyi almam mümkün değil. Ben uyuşturucuyu almıyordum. Ortamda olunca kullanıyordum. Ben ilk olarak Veyis Ateş ile kullandım, o getirdi. Serap diye bir arkadaşım düzenli olarak alıyordu. Ahmet getiriyordu. Para alışverişi yoktu. Biri getiriyor, bulduğumuz zaman kullanıyorduk. Kimseye zorla kullandırmadım. Kullandığını bildiğim insanların yanında bile kullandığımı söylemiyordum. Sorana ne münasebet diyordum" dedi.