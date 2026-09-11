Beşiktaş'a Tahkim'den kötü haber! Dusan Vlahovic'in cezası kesinleşti - Son Dakika
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Beşiktaş'a Tahkim'den kötü haber! Dusan Vlahovic'in cezası kesinleşti

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Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e verilen cezaya yaptığı itiraz reddedildi. Tahkim Kurulu'nun kararıyla Sırp golcünün cezası kesinleşirken Vlahovic, Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic için yaptığı Tahkim Kurulu başvurusundan istediği sonuç çıkmadı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Sırp golcüye verilen cezaya itiraz eden siyah-beyazlıların başvurusu karara bağlandı.

TAHKİM İTİRAZI REDDETTİ

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın başvurusunu değerlendirdikten sonra itirazın reddine karar verdi. Böylece Dusan Vlahovic'e verilen ceza onanarak kesinleşti.

ERZURUMSPOR FK MAÇINDA YOK

Tahkim'in kararının ardından Vlahovic, Beşiktaş'ın Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekip böylece kritik mücadelede Sırp golcüsünden yararlanamayacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'a Tahkim'den kötü haber! Dusan Vlahovic'in cezası kesinleşti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kadir Can Kadir Can:
    Öyle hareketler yapma sen FB oyuncusu değilsin onlar neresini açıp göstersede ceza almaz FB lilere serbest ceza yok 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'a Tahkim'den kötü haber! Dusan Vlahovic'in cezası kesinleşti - Son Dakika
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