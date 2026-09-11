Anne ve babalar dikkat! Çocuklar için risk taşıyan oyuncak piyasadan toplatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anne ve babalar dikkat! Çocuklar için risk taşıyan oyuncak piyasadan toplatılıyor

Anne ve babalar dikkat! Çocuklar için risk taşıyan oyuncak piyasadan toplatılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığı ve güvenliğine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde bir oyuncağın TS EN 71-1 standardına aykırı olduğunu ve çocuklar açısından risk taşıdığını tespit etti. Bakanlık, söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir." dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın oyuncaklara yönelik denetimlerinde çocuklar açısından risk taşıdığı belirlenen bir ürün için piyasadan toplatma kararı çıktı.

BAKANLIK DENETİME ALDI

Ticaret Bakanlığı, çocukların kullandığı ürünlerin güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda çocukların sağlığı açısından risk oluşturabilecek oyuncaklar incelendi. Denetimlerde bir oyuncağın TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu belirlendi. Bakanlık, yapılan incelemeler sonucunda ürünün çocuklar açısından risk taşıdığını tespit ederek harekete geçti.

O OYUNCAK PİYASADAN TOPLATILACAK

Tespitlerin ardından söz konusu oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandı. Böylece standarda aykırı bulunan ürünün piyasadan çekilmesi için süreç başlatıldı. Kaynakta oyuncağın marka, model ve hangi özelliğinin çocuklar açısından risk oluşturduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadı.

Anne ve babalar dikkat! Çocuklar için risk taşıyan oyuncak piyasadan toplatılıyor

"ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da kararla ilgili açıklamada bulundu. Kaplan, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir." dedi. Bakanlığın denetimleri sonucunda alınan karara ilişkin Kaplan şu ifadeleri kullandı: "Yaptığımız denetimler sonucunda, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklarımız açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulanmıştır.."

Ticaret Bakanlığı, Halkla İlişkiler, Bekir Kaplan, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ticaret Bakanlığı Anne ve babalar dikkat! Çocuklar için risk taşıyan oyuncak piyasadan toplatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 3 bin TL Amasya’nın bamyası artık gramla satılıyor Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Ankara’da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü Ankara'da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü
Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı: Oscar’lık performans sergiliyordu Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı: Oscar'lık performans sergiliyordu

15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
14:29
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
14:13
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 15:55:14. #7.13#
SON DAKİKA: Anne ve babalar dikkat! Çocuklar için risk taşıyan oyuncak piyasadan toplatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement