Anne ve babalar dikkat! Çocuklar için risk taşıyan oyuncak piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı'nın oyuncaklara yönelik denetimlerinde çocuklar açısından risk taşıdığı belirlenen bir ürün için piyasadan toplatma kararı çıktı.

BAKANLIK DENETİME ALDI

Ticaret Bakanlığı, çocukların kullandığı ürünlerin güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda çocukların sağlığı açısından risk oluşturabilecek oyuncaklar incelendi. Denetimlerde bir oyuncağın TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu belirlendi. Bakanlık, yapılan incelemeler sonucunda ürünün çocuklar açısından risk taşıdığını tespit ederek harekete geçti.

O OYUNCAK PİYASADAN TOPLATILACAK

Tespitlerin ardından söz konusu oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandı. Böylece standarda aykırı bulunan ürünün piyasadan çekilmesi için süreç başlatıldı. Kaynakta oyuncağın marka, model ve hangi özelliğinin çocuklar açısından risk oluşturduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadı.

"ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da kararla ilgili açıklamada bulundu. Kaplan, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir." dedi. Bakanlığın denetimleri sonucunda alınan karara ilişkin Kaplan şu ifadeleri kullandı: "Yaptığımız denetimler sonucunda, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklarımız açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulanmıştır.."