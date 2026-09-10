Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
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Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

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"Görkemli" düğününde sergilenen kilolarca altınla dikkat çeken “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştı. MASAK raporunda Tançalan'ın 2020'den bu yana kayıtlı ticari kar beyanının 74 bin 281 TL olduğu, eşiyle birlikte banka hesaplarındaki transfer hacminin ise 222 milyon TL'yi aştığı tespit edildi.

Kilolarca altınlı düğün organizasyonuyla dikkat çeken Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen mali incelemede çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. MASAK, çiftin gelirleri, banka hareketleri, lüks araçları ve malvarlığı devirlerini mercek altına aldı.

MALİ İNCELEMELER DERİNLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği görkemli düğünde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelen ve sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.

Tançalan ile Çağla Öz’ün nisan ayında evlendikleri, haziran ayında ise kamuoyuna “nişan” olarak yansıtılan gösterişli bir organizasyon düzenledikleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında bu organizasyonun mizansen niteliğinde olduğu, çiftin son olarak geçtiğimiz günlerde yine yüksek miktarda ziynet eşyasının sergilendiği benzer bir düğün organizasyonuyla gündeme gelmesinin ardından mali incelemelerin derinleştirildiği ortaya çıktı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine hazırlanan 9 Eylül 2026 tarihli MASAK raporu, Tançalan’ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayat ile resmî kayıtlardaki mali profili arasında dikkat çekici bir uçurum bulunduğunu ortaya koydu. Raporda, Tançalan’ın Dubai üzerinden “mail order” yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler, lüks yaşam paylaşımları, yüksek tutarlı ziynet eşyalarının sergilendiği organizasyonlar, banka hareketleri, taşınmazlar ve lüks araç devirleri birlikte incelendi.

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

2020’DEN BU YANA KAYITLI TİCARİ KARI SADECE 74 BİN TL

MASAK’ın en çarpıcı tespitlerinden biri, Tançalan’ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki fark oldu. Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan’ın SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadı. 2020’den itibaren yapılan incelemede Tançalan adına tespit edilen kayıtlı ticari kâr beyanının ise yalnızca 74 bin 281 TL olduğu belirlendi.

MASAK, bu tutarın aynı dönemde asgari ücret seviyesinde kesintisiz çalışan bir kişinin kayıtlı gelirinin dahi “katbekat altında” kaldığını kayda geçirdi. Raporda kayıtlı gelir, malvarlığı edinimleri ve lüks yaşam standardı arasındaki açık uyumsuzluk, “izah edilemeyen servet artışı” ve “yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu” kapsamında değerlendirildi.

HESAPLARDA YAKLAŞIK 115 MİLYON LİRALIK TRANSFER TRAFİĞİ

Resmî gelir tablosundaki bu sınırlı görünüme karşılık Tançalan’ın banka hesaplarındaki para trafiğinin ulaştığı boyut dikkat çekti. MASAK verilerine göre Mehmet Fatih Tançalan’ın hesaplarına toplam 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi olurken, hesaplarından 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı gerçekleşti. Böylece bankacılık transfer trafiği toplamda yaklaşık 115 milyon TL’ye ulaştı.

Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL’nin üzerinde nakit para yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Sadece 2026 yılında hesaplara gelen transfer tutarı 22 milyon TL’yi aşarken, aynı yıl yaklaşık 14,5 milyon TL çıkış gerçekleşti. MASAK’ın incelemesinde Tançalan’ın yüksek hacimli para transferleri arasında tek seferde veya kısa zaman dilimlerinde gerçekleşen milyonlarca liralık işlemler de yer aldı. Bunlar arasında bir şirketten 6 milyon TL, DD Altın Ticaret AŞ’den 5,8 milyon TL, başka bir şahıstan 5,5 milyon TL giriş bulunması dikkat çekti.

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

ÇİFTİN TOPLAM BANKA TRAFİĞİ 222 MİLYON TL’Yİ AŞTI

MASAK yalnızca Tançalan’ı değil, Çağla Öz Tançalan’ın mali hareketlerini de mercek altına aldı. Rapora göre Çağla Öz Tançalan’ın hesaplarına 2020-2026 döneminde 56 milyon 478 bin TL giriş, 50 milyon 859 bin TL çıkış gerçekleşti. Buna göre çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer hacmi 222 milyon TL’yi aştı. Çağla Öz Tançalan’ın kayıtlardaki prime esas kazanç toplamının 165 bin 150 TL, kendi beyanına dayalı ticari kârının ise yaklaşık 1,1 milyon TL olduğu belirtildi. MASAK, bu mali profilin de incelenen dönemdeki yaşam standardını açıklamakta yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

13 MİLYONLUK ALIŞIN 7,1 MİLYONU PORSCHE’YE

Rapordaki bir başka dikkat çekici tespit ise Çağla Öz Tançalan’ın ticari kayıtlarına ilişkin oldu. 2024-2026 döneminde yaklaşık 13 milyon TL’lik mal ve hizmet alışı tespit edilirken, bunun yaklaşık 7,1 milyon TL’lik bölümünün 2024 model Porsche Yeni Macan 4 için gerçekleştirildiği belirlendi. MASAK, ticari faaliyet görüntüsü altında bulunan yüksek montanlı alışların yaklaşık yüzde 60’ının şahsi kullanıma yönelik lüks bir otomobile bağlanmasını mali profil açısından dikkat çekici buldu.

CADILLAC, MASERATI, PORSCHE, RANGE ROVER…

Tançalan ve yakın çevresindeki lüks araç trafiği de MASAK raporunun en kapsamlı bölümlerinden birini oluşturdu. Mehmet Fatih Tançalan’ın kayıtlarında Cadillac Escalade, Range Rover, farklı dönemlerde ise Maserati GranTurismo ve Dodge Challenger gibi araçlara ilişkin alım, satım ve devir işlemleri tespit edildi. Çağla Öz Tançalan’ın adına ise Porsche Macan ve BMW 320i kayıtları bulundu. Raporda, 2020’den itibaren araç edinim ve devirlerinin bir anda yoğunlaştığı, işlem gören araçların tamamına yakınının “ultra lüks segmentte” olduğu ve bunun kişilerin mali profilleriyle açık şekilde uyumsuzluk gösterdiği belirtildi.

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

LÜKS ARAÇLAR YAKIN İSİMLER ARASINDA DOLAŞTIRILDI

MASAK, sadece araçların değerine değil, kimlerin üzerine geçirildiğine ve ne kadar süreyle elde tutulduğuna da dikkat çekti. Mehmet Fatih Tançalan’ın Dodge Challenger, Maserati GranTurismo ve Cadillac Escalade dâhil çeşitli araçlarla ilgili Muhammet Sait Tançalan ile devir işlemleri yaptığı; başka bir aracın ise Nilgün Oya’ya devredildiği tespit edildi. Çağla Öz Tançalan’ın da yıllar içerisinde Mini Cooper, Audi, Mercedes, Range Rover ve BMW gibi araçlarda Nilgün Oya ile çok sayıda devir işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. MASAK raporunda yakın kişiler arasında ardışık şekilde gerçekleştirilen bu tür lüks araç devirlerinin, gerçek bir ticari ilişkinin bulunmaması hâlinde “katmanlama”, “paravan mülkiyet” ve mali takip sistemlerinde iz kaybettirme açısından değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

ARSAYI ALDI, 4 AY SONRA DEVRETTİ

Taşınmaz hareketlerinde de benzer bir tablo tespit edildi. Tançalan’ın Şubat 2025’te Van’ın Muradiye ilçesinde bir arsa satın aldığı, bu taşınmazı yalnızca 4 ay sonra Muhammet Sait Tançalan’a devrettiği belirlendi. MASAK, taşınmazın edinilmesi ile elden çıkarılması arasındaki sürenin oldukça kısa olmasını, aklama bakımından “iz gizleme/bulanıklaştırma” ihtimali yönünden dikkat çekici buldu.

“DUBAİ’DEN KAZANIYORUM” SAVUNMASINA MASAK’TAN KRİTİK TESPİT

Tançalan’ın servetinin kaynağına ilişkin Dubai bağlantısı da raporda özel olarak incelendi. Soruşturmanın başlangıç bilgilerinde Tançalan’ın Dubai’ye gidip geldiği ve Dubai üzerinden “mail order” yöntemiyle kazanç elde ettiği yönünde istihbari bilgiler bulunduğu kaydedildi.

Ancak MASAK’ın finansal incelemesinde Mehmet Fatih Tançalan veya Çağla Öz Tançalan adına yurt dışından Türkiye’ye finansal kanallar üzerinden yapılmış bir fon transferine rastlanmadığı belirtildi. Raporda son derece dikkat çekici bir değerlendirmeye yer verilerek, lüks yaşamın Dubai’deki faaliyetlerden kaynaklandığı savunmasının sürdürülmesi hâlinde, söz konusu birikimlerin üçüncü kişiler adına bulunan hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışındaki yöntemlerle Türkiye’ye sokulmuş olabileceği şüphesinin güçleneceği ifade edildi.

“ALTINLAR EMANETTİ” SAVUNMASINDA ÇELİŞKİ

Tançalan’ın gösterişli düğün organizasyonunda sergilenen altınlara ilişkin savunması da MASAK raporuna girdi. Tançalan, kamuoyuna yansıyan açıklamalarında düğünde takılan altınların Kahvecioğlu Kuyumculuk tarafından reklam amacıyla emanet getirildiğini öne sürdü. Ancak raporda yer verilen bilgilere göre kuyumcu Veysel Kahvecioğlu, bir set ile iki kelepçe altının satıldığını ve buna ilişkin fatura bulunduğunu açıkladı. MASAK, iki anlatım arasındaki bu çelişki nedeniyle kuyumculuk şirketi temsilcisinin ifadesine başvurulmasının uygun olacağını değerlendirdi. Böylece kamuoyuna “emanet altınlar” şeklinde yansıyan savunma da mali soruşturmanın önemli başlıklarından biri hâline geldi.

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

MASAK: AKLAMA FİİLİNİN FAİLLERİ OLDUKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Raporun en kritik bölümü ise aklama suçuna ilişkin sonuç değerlendirmesi oldu. MASAK, bütün mali hareketleri, gelir-malvarlığı uyumsuzluğunu, taşınmaz ve araç devirlerini birlikte değerlendirerek TCK’nın 282/1. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama fiilinin işlendiği; Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan’ın ise söz konusu aklama fiilinin failleri olduğu yönünde değerlendirmede bulundu. Raporda aklandığı değerlendirilen suç gelirinin kesin miktarının mevcut aşamada belirlenemediği, ancak incelemenin 2020 ve sonrasında sahip olunan veya elden çıkarılan malvarlığı değerleri, hak, alacak ve diğer sahiplikleri kapsadığı kaydedildi. MASAK ayrıca Muhammet Sait Tançalan ve Çağla Öz Tançalan’ın annesi Nilgün Oya’nın malvarlığı devirlerindeki rollerinin de soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

37 SORUŞTURMA, 20 KOVUŞTURMA KAYDI

Raporda Mehmet Fatih Tançalan’ın geçmiş adli kayıtları da ayrıntılı şekilde incelendi. UYAP kayıtlarında Tançalan hakkında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma kaydı bulunduğu tespit edildi. MASAK, bunların bir kısmının aklama suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğunu ancak bu dosyalardan elde edilmiş olabilecek suç gelirinin miktarı ile bugün incelenen malvarlığı arasında mevcut aşamada doğrudan illiyet bağı kurulamadığını özellikle belirtti.

MİZANSEN GÖSTERİLERDEN TUTUKLAMAYA

Dosyadaki kronoloji ise soruşturmanın neden özellikle gösterişli organizasyonların ardından derinleştiğini ortaya koydu. Nisan ayında evlenen Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz’ün haziran ayında yeniden “nişan” görüntüsü veren bir organizasyon gerçekleştirdikleri, son olarak kilolarca altının sergilendiği düğün görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla birlikte gelirleri ile sergiledikleri servet arasındaki uçurumun yeniden dikkat çektiği öğrenildi. MASAK’ın 9 Eylül tarihli kapsamlı raporunda; düşük kayıtlı gelire karşılık yüz milyonlarca liralık banka trafiği, ultra lüks araçlar, yakın kişiler üzerinden yapılan malvarlığı devirleri, Dubai kaynaklı gelir savunmasıyla finansal kayıtların uyuşmaması ve düğün altınlarına ilişkin çelişkili açıklamalar tek tek ortaya konuldu.

“Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, tüm bu mali tespitlerin yer aldığı soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

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Son Dakika Van Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    NERDEN GELİYOR BU DEĞİRMENİN SUYU? 1 0 Yanıtla
  • Erhan Gulden Erhan Gulden:
    2020 den beri Masak neredeydi. İlla Altınlarla düğün yapmasımı gerekiyordu. 0 0 Yanıtla
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