Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı

Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sır gibi saklanan ailesine ilişkin Güney Kore istihbaratından yeni bir değerlendirme geldi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kim'in olası halefi olarak görülen kızı Kim Ju Ae'nin kendisinden küçük bir kardeşi bulunduğunu düşündüklerini açıkladı. Kardeşin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.

Kim Jong Un'un ailesine ilişkin yeni bir ayrıntı gündeme geldi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kim Ju Ae'nin küçük bir kardeşi bulunduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

GÜNEY KORE İSTİHBARATI AÇIKLADI

Kim Jong Un'un özel yaşamı ve çocukları hakkındaki bilgiler uzun süredir gizemini koruyor. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin son değerlendirmesi ise aileye ilişkin yeni bir ayrıntıyı ortaya koydu. İstihbarat servisi, Kuzey Kore liderinin kamuoyunun karşısına sık sık çıkardığı kızı Kim Ju Ae'nin kendisinden küçük bir kardeşi bulunduğunu düşündüklerini bildirdi. Kurum, söz konusu kardeşin cinsiyetinin henüz bilinmediğini belirtti. Seul yönetimi daha önce Kim Jong Un'un üç çocuğu olduğuna inandığını açıklamış ancak çocukların doğum sırasına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü belirtmişti.

Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı

"HALEF OLARAK YETİŞTİRİLİYOR"

Güney Kore istihbaratı, Kim Ju Ae'nin gelecekte babasının yerine geçebileceğine ilişkin değerlendirmesini de yineledi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ulusal İstihbarat Servisi şu anda Kim Ju Ae'nin halef olarak yetiştirildiğini değerlendiriyor ve cinsiyeti bilinmeyen küçük bir kardeşi bulunduğunu düşünüyor.”

İstihbarat servisi, Ju Ae'nin bir ağabeyi bulunduğuna ilişkin değerlendirmeleri de araştırmaya devam ediyor. Kurum, böyle bir ağabeyin var olması durumunda dahi Kuzey Kore liderliğinin halefi olabilecek konumda bulunmadığını değerlendirerek, “Var olsa bile halef olabilecek bir durumda olmadığı değerlendiriliyor.” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ 2022'DE ORTAYA ÇIKTI

Kim Ju Ae, ilk kez 2022 yılında babasıyla birlikte kamuoyunun karşısına çıktı. Ju Ae, Kim Jong Un ile kıtalararası balistik füze fırlatılışını izlerken görüntülendi. O tarihten sonra babasının yanında daha sık yer alan Ju Ae, önemli siyasi ve askeri etkinliklere katıldı. Bunların arasında Pekin'e gerçekleştirilen yüksek profilli ziyaret de yer aldı. Ju Ae'nin giderek daha görünür hale gelmesi, Kim Jong Un'un yerine geçmek üzere hazırlandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Kim Jong Un, Kuzey Kore, Güney Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kim Jong Un Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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