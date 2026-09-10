Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den - Son Dakika
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Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşmesi "CHP'den istifa mı edecek?" söylentilerini artırırken, Yavaş'ın ardından bir açıklama da AK Parti kanadından geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız parti ayrımı gözetmeksizin belediye başkanlarına randevu verir. Sayın Mansur Yavaş'ın dediği gibi, Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşme." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN ERDOĞAN-YAVAŞ GÖRÜŞMESİ

Ankara'daki sürpriz zirvenin ardından siyaset kulisleri hareketlendi. CHP-Yeni Parti geriliminde sessiz kaldığı için ne yapacağı merak edilen Mansur Yavaş için Erdoğan'la görüşmesinin ardından, " AK Parti'ye mi katılıyor?" iddiası gündeme getirdi. Mansur Yavaş yaptığı açıklamada görüşmede sadece Ankara'ya yapılacak yatırımların konuşulduğunu belirterek iddiaları yalanladı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Bir açıklama da AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'ın sözlerini doğruladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti ayrımı yapmaksızın tüm belediye başkanlarıyla görüştüğünü belirten Çelik, Mansur Yavaş'la görüşmede de Ankara'nın konuşulduğunu ifade etti.

"CUMHURBAŞKANINDAN PEK ÇOK BELEDİYE BAŞKANI RANDEVU TALEP ETMEKTEDİR"

Çelik şunları söyledi: "Arkadaşlar, gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak, kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir. Geçmişte de oldu, biliyorsunuz.

Bildiğim kadarıyla, Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklamada da var. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii belediye başkanlığından da geldiği için şehirleri daha ileriye götürecek projeler konusunda, şehirlerin altyapı sorunlarının çözülmesi konusunda, şehir hayatının standartlarının yükseltilmesine dönük birtakım projelerin hayata geçmesi konusunda her zaman çok hassastır.

"ANKRA'NIN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YAPILMIŞ DOĞAL BİR GÖRÜŞME"

Burada da parti ayrımı gözetmeksizin çeşitli partilere mensup belediye başkanlarına zaman zaman bu randevuları verirler. Tabii Ankara başkentimiz. Ankara'nın önümüzdeki dönemdeki yatırım beklentilerinin, projelerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasından daha doğal bir şey yoktur. Sayın Mansur Yavaş'ın dediği gibi, Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşme."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ömer Çelik, Politika, AK Parti, Beştepe, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den - Son Dakika
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