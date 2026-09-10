Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi

Yemen\'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husiler, Yemen hükümetine bağlı güçlere karşı geniş çaplı askeri operasyon başlatırken, son 24 saatte 2 bin 600 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldığını öne sürdü. Çatışmalar birçok cepheye yayılırken stratejik Moha kentinin Husilerin kontrolüne geçtiği iddiası henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Yemen'de yıllardır devam eden iç savaşta cephe hatları yeniden hareketlendi. Husiler ile Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar Taiz, Hudeyde, Cevf, Marib, Beyda ve Dali gibi birçok bölgeye yayıldı.

Son saatlerde gelen bilgiler ise çatışmalarda yeni bir aşamaya geçildiğine işaret ediyor.

24 SAATTE 2 BİN 600 KİLOMETREKARE İDDİASI

Husilere yakın kaynaklar, Ensarullah güçlerinin son 24 saat içerisinde yaklaşık 2 bin 600 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldığını duyurdu.

Söz konusu rakam henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmazken sahadaki çatışmalar nedeniyle kontrol haritasının hızla değiştiği belirtiliyor.

STRATEJİK MOHA KENTİ İÇİN KRİTİK GELİŞME

Husilere yakın kanallar ve sahadan bilgi aktaran bazı kaynaklar, Husi birliklerinin Kızıldeniz kıyısındaki Moha kentine girdiğini ve kentte kontrol sağladığını ileri sürdü.

Moha'nın önemi ise konumundan kaynaklanıyor. Kent, dünya deniz ticaretinin kritik geçiş noktalarından Babülmendep Boğazı'na yakın bir noktada bulunuyor.

Moha'daki kontrol değişikliğinin kesin durumu konusunda taraflardan gelen açıklamalar arasında farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle sahadaki son tablo henüz tamamen netleşmiş değil.

Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi

HÜKÜMET GÜÇLERİ DE KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

Çatışmalar tek taraflı ilerlemiyor. Yemen hükümetine bağlı güçler de son günlerde geniş çaplı karşı saldırılar düzenledi.

Hükümet güçleri, Cevf'te Yatama bölgesi ile Lebanat Kampı'nda ilerleme sağladığını, Marib'de bazı mevzileri geri aldığını açıkladı. Hükümet ayrıca başkent Sana'yı Husilerden geri alma hedefini açıkça duyurdu.

Böylece ülkenin batısındaki çatışmalar kuzey ve doğudaki kritik cephelere de taşındı.

SUUDİ ARABİSTAN'A FÜZE VE İHA SALDIRILARI

Gerilim Yemen sınırlarını da aşmış durumda. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamıs Muşayt, Abha ve Cizan yönüne balistik füze ve insansız hava araçları gönderdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki güçler ise Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Husiler, yalnızca son 12 saat içerisinde Cevf, Marib, Taiz, Hudeyde ve Saada'ya 54 hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

40'TAN FAZLA YENİ HAVA SALDIRISI İDDİASI

Son dakika gelişmesine göre Husilere bağlı yayın organları, hükümet yanlısı ve Suudi destekli güçlerin Taiz, Cevf, Hudeyde ve Marib'deki bölgelere son saatlerde 40 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bu açıklama da henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

ÇATIŞMALARDA YÜZLERCE KAYIP

Son haftalarda tırmanan çatışmaların insani bilançosu da ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 23 Ağustos'tan bu yana çatışmalarda en az 728 kişi öldü veya yaralandı.

Yalnızca Taiz bölgesinde yaklaşık 21 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

GÖZLER BABÜLMENDEP'TE

Çatışmaların Kızıldeniz kıyısına yoğunlaşması uluslararası açıdan da yakından takip ediliyor. Babülmendep, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve küresel ticaret açısından kritik öneme sahip geçiş noktalarından biri.

Husilerin Moha ve çevresindeki kontrol alanını gerçekten genişletmesi halinde çatışmaların Babülmendep çevresindeki güvenlik riskini daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Yemen'de cephe hatları saatler içinde değişirken 2 bin 600 kilometrekarelik alanın Husilerin kontrolüne geçtiği yönündeki açıklama şu aşamada taraf kaynaklarının iddiası olarak öne çıkıyor. Sahadaki bağımsız kaynaklar henüz bu rakamı doğrulamış değil.

Suudi Arabistan, Operasyon, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Yemen Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı
Düğün gecesi evinde ölü bulundu Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor DMM’den net açıklama Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
Arda Turan’ın Barcelona günlerine döndüğü an Futbolcusu şok oldu Arda Turan'ın Barcelona günlerine döndüğü an! Futbolcusu şok oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacağı puanı hesapladılar Biri 28. olacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak
İdlib’deki patlamada ölü sayısı 4’e yükseldi İdlib’deki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu İşte maliyeti ve yeni hali Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali

12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
11:26
Bir dönemin wonderkidlerindendi şimdi Linkedin’de iş arıyor
Bir dönemin wonderkidlerindendi şimdi Linkedin'de iş arıyor
11:02
Türkiye’nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest
Türkiye'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
10:35
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray’ı doğradı
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:37
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor Apple bombayı lansmanda patlattı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı
09:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkacak Çoklu cinsel ilişki detayı iddianamede
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı iddianamede
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:33:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement