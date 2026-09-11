Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gece yarısı açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun süredir aranan örgüt lideriningözaltına alındığını duyurdu.

BAKAN GÜRLEK'TEN GECE YARISI AÇIKLAMA

Gürlek yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; devletimizin tüm imkânlarıyla, yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ediyoruz.

UYUŞTURUCU BARONU İSTANBUL'DA YAKALANDI

Bu mücadelede hedefimiz açık: “Hedefimizde uyuşturucu baronları var.” demiştik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

KRİPTOLU HABERLEŞME SİSTEMLERİ KULLANIYORLARMIŞ

2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.

2 TON UYUŞTURUCU MADDEDEN SORUMLU

İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır! Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."