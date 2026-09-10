Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırılarak damarına stent takıldığı yönündeki iddialar, kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil ve basın danışmanı tarafından kesin bir dille yalanlandı. Erbil'in evinde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

69 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni projesi için hazırlık ve prova yaptığı sırada aniden fenalaştığı öne sürüldü. Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Erbil'in kalp krizi geçirdiği ve tıkanan damarına acil olarak stent takıldığı yönündeki haberler kısa sürede yayıldı. Geçmişte de ciddi sağlık sorunları atlatan şovmenin durumu sevenleri arasında büyük endişe yarattı.

KARDEŞİ VE DANIŞMANI İDDİALARI YALANLADI

Yayılan endişe verici haberlerin ardından beklenen açıklama, Erbil'in kardeşi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil'den geldi. Yeşim Erbil; ağabeyinin kalp krizi geçirmediğini, herhangi bir hastaneye kaldırılmadığını ve damarına stent takılması gibi bir durumun yaşanmadığını belirterek haberleri yalanladı. Ağabeyinin evinde olduğunu kaydeden Yeşim Erbil, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.

"MEHMET ALİ BEY GAYET İYİ"

Sürece ilişkin ünlü şovmenin basın danışmanı Perim Özgeldi de kamuoyuna yansıyan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Özgeldi, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Mehmet Ali Bey gayet iyi, sağlığı yerinde. Böyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ALİÇO null ALİÇO null:
    kalp krizi geçirdi hastanede stend takıldı kesin bilgi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama - Son Dakika
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