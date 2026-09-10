Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi - Son Dakika
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Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi

Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i taşıyan uçağın Moldova'nın başkenti Kişinev'den kalkışı sırasında büyük tehlike atlattığını açıkladı. Store, Zelenskiy'in uçağının bir insansız hava aracı tarafından neredeyse vurulduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ölümden döndü. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna liderini taşıyan uçağın Kişinev'den havalanırken bir İHA nedeniyle tehlike atlattığını açıkladı.

NORVEÇ BAŞBAKANI AÇIKLADI

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülke basınına yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Norveç ziyaretine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı anlattı. Zelenskiy, Kral 5'inci Harald'ın cenaze törenine katılmak üzere 8 Eylül akşamı Norveç'e geldi. Store, Ukrayna liderini taşıyan uçağın Oslo'ya planlanandan geç ulaştığını belirtti. Norveç Başbakanı, gecikmenin nedenini açıklarken Zelenskiy'in yolculuğu sırasında yaşanan tehlikeye dikkat çekti.

Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi

"NEREDEYSE VURULUYORDU"

Store, Zelenskiy'i taşıyan uçağın Moldova'nın başkenti Kişinev'den kalkışı sırasında bir insansız hava aracı nedeniyle tehlike atlattığını söyledi. Norveç Başbakanı yaşananları şu sözlerle anlattı: "Zelenskiy'i taşıyan uçak Moldova'nın başkenti Kişinev'den kalkışı sırasında bir insansız hava aracı tarafından neredeyse vuruluyordu"

KİŞİNEV'DEN NORVEÇ'E GİDİYORDU

Zelenskiy'i taşıyan uçak Moldova'nın başkenti Kişinev'den havalandı. Ukrayna liderinin rotasındaki sonraki durak Norveç'ti. Ancak Norveç Başbakanı Store'un açıklamasına göre uçak, Kişinev'den kalkışı sırasında bir İHA tarafından vurulma tehlikesi atlattı.  Kaynakta, söz konusu insansız hava aracının kime ait olduğuna veya olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin başka bir ayrıntı yer almadı.

Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Volodimir Zelenskiy, Havacılık, Politika, Kişinev, Moldova, Ukrayna, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Y T Y T:
    masonik eller .. 0 0 Yanıtla
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