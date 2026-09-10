Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
'Yeraltı' dizisinin yeni sezon okuma provasında çekilen fotoğraflar, oyuncuların oturma düzeni nedeniyle tartışma yarattı. Genç başrol oyuncularının salondaki geniş koltuklarda oturması, kıdemli usta oyuncuların ise kenardaki sandalyelere tıkıştırılması büyük çekti.
Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından 'Yeraltı' dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Çekimler öncesinde gerçekleştirilen okuma provasından paylaşılan kareler büyük tepki çekti.
USTA İSİMLERE SANDALYE, GENÇ BAŞROLLER E KOLTUK
Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, dizinin genç başrol oyuncularının geniş koltuklarda rahat biçimde oturduğu görüldü. Sektörün kıdemli ve usta oyuncularının ise kenardaki sandalyelerde yan yana oturtulması dikkat çekti.
"USTALARA SAYGISIZLIK" TEPKİSİ
Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları duruma sert tepki gösterdi. Paylaşımların altına "Sektörde tecrübeye ve ustalara saygı kalmamış" ve "Kıdemli sanatçılara yapılan büyük bir nezaketsizlik" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı. Yapım ekibinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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