Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından 'Yeraltı' dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Çekimler öncesinde gerçekleştirilen okuma provasından paylaşılan kareler büyük tepki çekti.

USTA İSİMLERE SANDALYE, GENÇ BAŞROLLER E KOLTUK

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, dizinin genç başrol oyuncularının geniş koltuklarda rahat biçimde oturduğu görüldü. Sektörün kıdemli ve usta oyuncularının ise kenardaki sandalyelerde yan yana oturtulması dikkat çekti.

"USTALARA SAYGISIZLIK" TEPKİSİ

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları duruma sert tepki gösterdi. Paylaşımların altına "Sektörde tecrübeye ve ustalara saygı kalmamış" ve "Kıdemli sanatçılara yapılan büyük bir nezaketsizlik" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı. Yapım ekibinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.