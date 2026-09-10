Elazığ Karakoçan\'da aynı kavşakta bir gün arayla 2 trafik kazası kamerada

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir gün arayla aynı kavşakta meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

HER İKİ KAZA DA AYNI KAVŞKTA

Her iki kaza da bir gün arayla Atatürk Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. İlk kazada caddeye giren araca çarpan otomobil takla atmaktan son anda kurtuldu.

İkinci kazada ise bir otomobil, itfaiye aracına çarptı. Her iki kazada da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

2 KAZA KAMERADA

Kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.