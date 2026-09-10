Elazığ Karakoçan'da aynı kavşakta bir gün arayla 2 trafik kazası kamerada - Son Dakika
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Elazığ Karakoçan'da aynı kavşakta bir gün arayla 2 trafik kazası kamerada

Elazığ Karakoçan\'da aynı kavşakta bir gün arayla 2 trafik kazası kamerada
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir gün arayla aynı kavşakta meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. İlk kazada takla atmaktan son anda kurtulan otomobilin ardından ikinci kazada bir otomobil itfaiye aracına çarptı; her iki kazada da yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir gün arayla aynı kavşakta meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

HER İKİ KAZA DA AYNI KAVŞKTA

Her iki kaza da bir gün arayla Atatürk Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. İlk kazada caddeye giren araca çarpan otomobil takla atmaktan son anda kurtuldu. 

Elazığ Karakoçan'da aynı kavşakta bir gün arayla 2 trafik kazası kamerada

İkinci kazada ise bir otomobil, itfaiye aracına çarptı. Her iki kazada da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Elazığ Karakoçan'da aynı kavşakta bir gün arayla 2 trafik kazası kamerada

2 KAZA KAMERADA

Kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Karakoçan'da aynı kavşakta bir gün arayla 2 trafik kazası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Karakoçan'da aynı kavşakta bir gün arayla 2 trafik kazası kamerada - Son Dakika
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