Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli cinsel saldırı" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından 286 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, Ersoy ile Mustafa Manaz’ın tutukluluk hâlinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik tahliye edildi. Duruşma 9 Ekim’e ertelendi.

'Çoklu cinsel birliktelik', 'uyuşturucu' suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen 'Mehmet Akif Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik ise tahliye edildi.

Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Ersoy’un 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

MEHMET AKİF ERSOY HAKİM KARŞISINDA

Duruşmanın başlangıçta basına kapalı yapılmasına karar verilirken, daha sonra basın mensuplarının salona alınmasına izin verildi. Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bulunurken, bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla katıldı.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Ersoy ve diğer sanıklar gün boyu savunma yaptı. Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, Ersoy ile Mustafa Manaz’ın tutukluluk hâlinin devamını kararlaştırdı. Ufuk Tetik hakkında ise tahliye kararı verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar - Son Dakika
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