Takımı geride olan Aziz Yıldırım devre arasında harekete geçti - Son Dakika
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Takımı geride olan Aziz Yıldırım devre arasında harekete geçti

Takımı geride olan Aziz Yıldırım devre arasında harekete geçti
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Roma karşılaşmasının devre arasında harekete geçti. Devre arasında 1-0 geride giden Fenerbahçe'de Başkan Yıldırım'ın soyunma odasına inerek oyuncularına konuşma yaptığı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk eden Fenerbahçe'de, mücadelenin devre arasında sıcak gelişmeler yaşandı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım duruma müdahale etti.

AZİZ YILDIRIM SOYUNMA ODASINA İNDİ

Devre arasında soyunma odasının yolunu tutan Başkan Aziz Yıldırım'ın, 1-0'lık skordan dolayı moral bozukluğu yaşayan oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldiği belirtildi. Takıma konuşma yapan Yıldırım'ın, futbolculardan ikinci yarıda daha hırslı ve reaksiyon gösteren bir oyun sergilemelerini istediği belirtildi.

İKİNCİ YARI BAŞLAR BAŞLAMAZ GOL

Başkan Yıldırım'ın bu hamlesinin ardından sarı-lacivertli futbolcuların mücadelenin ikinci yarısına golle başlaması dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda daha iyi bir oyun sergileyerek mücadeleden 1 puanla ayrıldı. 

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Son Dakika Spor Takımı geride olan Aziz Yıldırım devre arasında harekete geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Uygur Murat Uygur:
    İsmail Kartal gitmeli 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Takımı geride olan Aziz Yıldırım devre arasında harekete geçti - Son Dakika
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