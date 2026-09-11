Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi ağırlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

CANLI ANLATIM:

21' GOOOLLL! Beşiktaş, Emirhan Topçu ile öne geçiyor.

19' Leandro Trossard ceza sahasına girdi, kaleye baktı ve vuruşunu yaptı. Top savunmadan sekerek uzaklaştı.

16' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

12' Sol kanattan Kassoum Ouattara ortasını yaptı ancak istediği gibi bir orta gönderemedi.

8' Amir Murillo kaleye yakın bir noktadan serbest vuruşu kullandı ancak top üstten auta çıktı.

4' Cerny sağ kanattan kaçan Amir Murillo'yu gördü ve topla buluşturdu. Murillo ortasını içeriye gönderdi ancak gelen ortaya kimse dokunamadı.

2' Beşiktaş'ta Oh'un kale ağzındaki vuruşunda kaleci Ertuğrul başarılı. Dönen topta Trossard topu kaleye yollayamadı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.