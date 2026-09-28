Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş

Sermaye piyasasında eylül ayı ortasında patlak veren, 7 portföy yönetim şirketinin işlemlerinin durdurulması ve 131 fonun tasfiyeye alınmasıyla büyüyen finansal kriz, Türk televizyon tarihinin ikonik yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisini yeniden gündeme taşıdı. Piyasa dolandırıcılığı ve ilişkili taraf işlemleri iddialarıyla derinleşen kriz mekanizmasının, dizinin yıllar önce yayınlanan bir bölümünde birebir tarif edildiği ortaya çıktı.

FONLARDA TEMERRÜT VE SPK NEŞTERİ

Finansal piyasaları sarsan süreç, eylül ortasında bazı yatırım fonlarının yatırımcıların nakit çekim taleplerini karşılayamaması ve borsada zincirleme satış dalgası yaratmasıyla görünür hale geldi. Bir portföy yönetim şirketinin 15 Eylül’de katılma payı iadelerinde temerrüde düştüğünü duyurmasını diğer fonlardaki ödeme kilitlenmeleri izledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) müdahalesiyle 7 portföy yönetim şirketinin yetkileri dondurulurken, 131 fon yasal tasfiye masasına çekildi. Karmaşık finansal işlemler zincirinin ardında, basit bir likidite sıkışıklığından ziyade organized piyasa manipülasyonu ve fon kaynaklarının ilişkili taraflara aktarıldığı usulsüz bir düzenek tespit edildi.

KURTLAR VADİSİ'NDE ANLATILMIŞ

Yaşanan krizin perde arkası tartışılırken, Kurtlar Vadisi dizisinde borsa ve fon manipülasyonlarının nasıl kurgulandığına dair diyaloglar sosyal medyada viral oldu. Dizinin eski bölümlerinde yer alan sahnelerde; fonlar üzerinden yapay fiyat hareketleri oluşturulması, hisselerin kitlelere pazarlanması ve ardından likidite kilitlenmesi yaratılarak piyasanın nasıl çökertildiğinin detaylarıyla anlatılması, bugün yaşanan manipülasyon skandalıyla birebir örtüştü.