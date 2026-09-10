Bursa'da 146 makas darbesiyle öldürülen kadının davasında anne şikayetçi oldu - Son Dakika
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Bursa'da 146 makas darbesiyle öldürülen kadının davasında anne şikayetçi oldu

Bursa\'da 146 makas darbesiyle öldürülen kadının davasında anne şikayetçi oldu
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Bursa'da dini nikahla yaşadığı 2 çocuğunun annesi Rusya vatandaşı Arzu Khalılova'yı 146 makas darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet'in ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmada şikayetçi olmayan maktulün annesi Zülfiye Halil, hukuki boyutunu bilmediğini belirterek bu kez şikayetçi oldu.

BURSA'da dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Rusya vatandaşı Arzu Khalılova'yı (20), toplam 146 makas darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet'in (28) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Khalilova'nın annesi Zülfiye Halil, şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Bir önceki duruşmada şikayetçi olmadığımı söylemiştim, kandırılmıştım. Davaya katılmak istemediğimi söylemiştim. Ancak hukuki boyutunu bilmiyordum" dedi.

Olay, 3 Kasım 2025'te saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'taki evde meydana geldi. Arzu Khalılova ile dini nikahla birlikte yaşadığı Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Salican Mehmet, 4 ve 1 yaşlarındaki 2 kızının annesi Khalılova'ya makasla saldırdı. Alt katta oturan ve sesleri duyup üst kata çıkan Salican Mehmet'in annesi F.M., Arzu Khalılova'nın yerde yattığını görünce durumu eşi İ.M.'ye bildirdi. İ.M.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salican Mehmet, elinde makasla yakalanırken, yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Khalılova hayatını kaybetti. Otopside Khalılova'nın vücudunun değişik yerlerinde toplam 146 makas girişi olduğu, bunların 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu belirlendi. Cenaze, işlemlerinin ardından toprağa verildi.

'EŞİMLE CİDDİ BİR SORUNUMUZ YOKTU'

Emniyetteki ifadesinde; Arzu Khalılova ile 4 yıldan beri dini nikahla birlikte yaşadıklarını söyleyen Salican Mehmet, psikolojik problemleri olduğunu ve tedavi gördüğünü iddia ederek, "Son birkaç aydır bende ruhsal açıdan sıkıntılar olmaya başladı. Bundan dolayı yaklaşık 2 ay önce Bursa'da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatarak tedavi görmeye başladım. Burada yaklaşık 21 gün tedavi gördüm ve taburcu edildim. Taburcu edildiğimde bana günde 3 defa kullanılmak üzere ilaç verildi. Ben bu ilaçları bir süre kullandım. Bu süre zarfında eşimle kavgalarımız oldu, birbirimizi darbettik ancak birbirimizden şikayetçi olmamıştık. Eşimle tartıştığımız zaman bazen benim gözüm döner ve ne yaptığımı bilemem, birden parlardım. Ancak eşimle ciddi bir sorunumuz yoktu" dedi.

'MAKASLA NE KADAR SALDIRDIM, BİLMİYORUM'

İfadesinde; olaydan 1 gün önce eşiyle küçük kızlarının ağlaması nedeniyle tartıştıklarını ve birbirlerini darbettiklerini söyleyen Mehmet, şunları anlattı:

"Olay günü büyük kızım babaannesine gitti. Bebeğimiz evdeydi. Eşim çamaşırları topluyordu. Bana 'Çocuğa bak' dedi. Ben de 'Bakıyorum' dedim. Bana hala 'Çocuğa bak' deyince, dünden de kavgalı olduğumuz için sinirlendim. O sırada benim yine gözüm karardı. Daha sonra çocuk odasına gittim. Çocuğa baktım ve orada bulunan makası aldım. Ondan sonra salona geldim. Direkt eşime makasla saldırmaya başladım. Makasla birçok kez saldırdım ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bunun üzerine eşim yere yığıldı."

SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Salican Mehmet'in 'Kasten yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu bulundurma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 8 kaydı olduğu, yine öldürdüğü Arzu Khalılova'ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Salican Mehmet'in, yargılanmasına Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ile Arzu Khalılova'nın annesi Zülfiye Halil, sanığın annesi F.M., babası İ.M. ve taraf avukatları katıldı. İlk duruşmada, emniyetteki ifadesinin aksine maktulün elinde makasla yanına geldiğini iddia eden ve kendini savunmak amacıyla makası elinden aldığını, sonrasını hatırlamadığını söyleyen Salican Mehmet, mahkeme başkanının kendisine söz vermesi üzerine bu kez söyleyecek bir şeyinin bulunmadığını dile getirdi.

'ANLAMADIM'

İlk duruşmada damadından 2 torununun hatırına şikayetçi olmadığını belirten Khalilova'nın annesi Zülfiye Halil, ikinci duruşmada söz isteyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayetçi olmanın anlamını bilmediğini söyleyen Halil, "Diyeceğim cezasını çeksin. Bir önceki duruşmada şikayetçi olmadığımı söylemiştim, kandırılmıştım, anlamadım. Davaya katılmak istemediğimi söylemiştim. Ancak hukuki boyutunu bilmiyordum. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLUP, OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Mahkeme heyeti, sanığın akli melekelerinin yerinde olup olmadığı, işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını anlayıp, anlamadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine müzekkere yazılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 146 makas darbesiyle öldürülen kadının davasında anne şikayetçi oldu - Son Dakika

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