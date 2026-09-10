Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi! CHP'li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısında
AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından telefonlarını kapatarak kendisine ulaşılamayan CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda görüldü. Fıçı'nın da yer aldığı toplantı fotoğrafı, AK Parti'nin resmi hesabından “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti” notuyla yayımlandı.
AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından telefonlarını kapatarak ulaşılamaz olan CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda görüldü.
ULAŞILAMIYORDU, AK PARTİ TOPLANTISINDA ORTAYA ÇIKTI
Hakkında AK Parti'ye geçeceği yönünde söylentiler çıkan ve bir süredir telefonlarını kapatarak iletişim kanallarını kesen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın nerede olduğu netlik kazandı. CHP'li Belediye Başkanı Fıçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantı masasında yer aldı.
FOTOĞRAF RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından çekilen hatıra fotoğrafı, AK Parti'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. İçerisinde Saniye Bora Fıçı'nın da yer aldığı kare, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti" notuyla servis edildi.
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