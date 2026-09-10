Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor

Teknik direktör Jose Mourinho’nun kadrodaki en beğendiği isimlerden biri olmayı başaran milli futbolcu Arda Güler için Real Madrid yönetimi düğmeye bastı. İspanyol devi, genç yıldızın gösterdiği başarılı performansın ardından sözleşmesini uzatma kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ 2031'E DEK UZATILACAK

AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, 21 yaşındaki milli oyuncunun 2029 yılında bitecek olan mevcut mukavelesini 2031 yılına kadar uzatmak için harekete geçti. Yönetimin, oyuncunun takımdaki rolünü ve gelişimini göz önüne alarak oyuncu tarafı ile görüştüğü ve anlaşmaya vardığı aktarıldı.

KİLİT OYUNCU KONUMUNA YÜKSELDİ

Gerek kulüp içi performansı gerekse saha içerisindeki etkisiyle teknik heyetin güvenini kazanan Arda Güler, takımın hücum hatlarındaki en kilit parçalardan biri haline geldi.