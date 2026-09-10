Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı - Son Dakika
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Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı

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ABD’de ağustos ayı üretici enflasyonunun yıllık yüzde 5,4 artması ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 25 baz puanlık faiz artırımı altın fiyatlarını düşürdü. Güne 4 bin 414 dolardan başlayan ons altın, kritik verilerin ardından yüzde 1,70 değer kaybederek 4 bin 328 dolara geriledi. Ons altındaki sert düşüşün etkisiyle iç piyasada 6 bin 844 liradan işlem gören gram altın ise 6 bin 802 liraya kadar çekildi.

Piyasaların merakla beklediği ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri açıklandı. Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösteren üretici enflasyonu verisinin ardından altın fiyatlarında ani ve sert bir geri çekilme yaşandı.

ONS VE GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ

Güne 4 bin 414 dolar seviyesinden başlayan ons altın, kritik verinin açıklanmasının hemen ardından yüzde 1,70 oranında değer kaybederek 4 bin 328 dolara geriledi. Ons altındaki bu gerileme iç piyasaya da yansıdı. Güne başlarken 6 bin 844 lira seviyesinde işlem gören gram altın, satış baskısıyla birlikte 6 bin 802 liraya kadar düştü.

ECB’NİN FAİZ ARTIRIMI DA BASKIYI ARTIRDI

Altın fiyatları üzerindeki tek baskı ABD verilerinden gelmedi. Veri öncesinde Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) aldığı faiz kararı da piyasaları doğrudan etkiledi. 33 aydır sürdürdüğü faizleri sabit tutma politikasını geçtiğimiz ay artış yönlü değiştiren ECB, bu ay da politika faizinde 25 baz puanlık artışa gitti. Küresel sıkılaşma adımları ve enflasyon verileri, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ağustos, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    çakıldı derken sanki 5000 tlye düştü 1 0 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Adamlardaki enflasyona bak, bize de bak, en az tokalaşırken ekonomi alanında bir şeyler sorsaydınız, hiç mi birşey öğrenemediniz 1 0 Yanıtla
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