Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi yaralandı

Gaziantep\'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi yaralandı
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Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük- OSB Tüneli'nin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Merkez Sam Mahallesi yakınlarındaki tünel inşaatında kurulan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, tünel inşaatında meydana gelen iş kazasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi yapmak istediklerini paylaştı.

Tünelde herhangi bir çökme veya kaymanın kesinlikle söz konusu olmadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Tünel kazısı sırasında kurulan ara kalıptaki demir iskeleden bir parça düşerek bir işçi kardeşimize isabet etmiştir. Yaralanan kardeşimiz hastaneye kaldırılmıştır. Kendisiyle ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Rabbimden acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Tekrar özellikle belirtmek isteriz ki, tünelde herhangi bir çökme, göçük veya kayma hiçbir şekilde söz konusu değildir."

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi yaralandı - Son Dakika

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