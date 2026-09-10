Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi - Son Dakika
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Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi

Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi
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Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Koç'un parfüm markası için yeniden kamera karşısına geçti. 3 Eylül'de eşiyle birlikte parfüm şişesiyle poz veren Koç, bu kez yeni tanıtım karelerinde yer aldı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Koç'un parfüm markasının tanıtımı için objektif karşısına geçmeye devam ediyor.

İLK POZLAR 3 EYLÜL'DE GELMİŞTİ

Ali Koç, 3 Eylül'de eşi Nevbahar Koç ile birlikte kamera karşısına geçmişti. Çiftin yan yana oturduğu çekimde Koç'un elinde parfüm şişesiyle poz verdiği görülmüştü.

Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi

BU KEZ YENİ KARELER GELDİ

İlk çekimin ardından Ali Koç'un yer aldığı yeni tanıtım kareleri de ortaya çıktı. Yeni fotoğraflarda Koç, Nevbahar Koç ile birlikte yeniden objektif karşısına geçerken çekime bir kadın daha eşlik etti.

Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi

EŞİNİN MARKASINA DESTEK

Ali Koç böylece kısa süre içerisinde ikinci kez eşinin parfüm markasının tanıtımında yer aldı. Eski Fenerbahçe Başkanı'nın futbol dünyasının dışında verdiği pozlar da alışılmış görüntüsünün dışında bir portre ortaya koydu.

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Son Dakika Spor Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi - Son Dakika
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