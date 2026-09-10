Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL - Son Dakika
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Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL

Medya patronu İsmail Çanak\'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük\'e 630 bin, Tahir Sarıkaya\'ya 9 milyon TL
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Cem Küçük’e ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan medya şirketi sahibi İsmail Çanak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Çanak’a, hesaplarında tespit edilen milyonlarca liralık para hareketleri tek tek soruldu. Çanak, Cem Küçük’e gönderdiği 630 bin TL'yi Küçük’ün çeşitli organizasyonlara katılması karşılığında ödediğini, Tahir Sarıkaya’ya gönderdiği 9 milyon 75 bin 564 TL'yi ise "iş ilişkisi" diye açıkladı.

Savcılık sorgusunda Cem Küçük, Tahir Sarıkaya, Serdar Özyurt, İhsan Özyurt ve çok sayıda şirket ile Çanak arasındaki para hareketleri gündeme geldi. Çanak, Cem Küçük’e toplam 630 bin TL gönderdiğini belirterek paraları Küçük’ün çeşitli organizasyonlarına katılması karşılığında ödediğini söyledi.

CEM KÜÇÜK’E 630 BİN TL: ORGANİZASYONLARINA KATILMASI KARŞILIĞI

Savcılık, İsmail Çanak’a hesabından Cem Küçük’e toplam 630 bin TL gönderildiğinin tespit edildiğini hatırlatarak paranın nedenini sordu. Çanak, para transferini doğruladı ve şu açıklamayı yaptı:

“Çeşitli organizasyon kapsamında bu parayı göndermişimdir. Cem Küçük’e vermiş olduğum paraların tamamı belediye organizasyonlarına katılması karşılığı bu ödemeleri yapmışımdır.”

Çanak ayrıca Cem Küçük ile Serdar Özyurt’u kendisinin tanıştırdığını ifade etti. Ancak bu tanıştırma karşılığında Serdar Özyurt’tan herhangi bir para almadığını söyledi.

İfadesinin sonunda Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya’ya yaptığı ödemelerin iş ilişkisinden kaynaklandığını, söz konusu kişileri herhangi bir şekilde yönlendirmediğini beyan etti.

TAHİR SARIKAYA İLE 10,5 MİLYON TL’Yİ AŞAN HAREKET

Soruşturmadaki dikkat çekici para trafiğinin bir diğer tarafında gazeteci Tahir Sarıkaya yer aldı. Savcılık tarafından Çanak’a, Tahir Sarıkaya’ya toplam 9 milyon 75 bin 564 TL gönderdiği, Sarıkaya’dan ise 1 milyon 448 bin 867 TL aldığı tespiti soruldu.

Çanak, Tahir Sarıkaya’yı 25 yıldır tanıdığını, Beyaz TV’de yaptığı programda 15 yıl boyunca yardımcısı olarak görev yaptığını anlattı. Para trafiğini de bu iş ilişkisiyle açıklamaya çalıştı.

Çanak, kendisini “Herhangi bir şekilde haber yapılması karşılığında para göndermedim” diyerek savundu. Sarıkaya’nın çocuğunun okul ödemelerinin de kendi hesabından yapıldığını, birlikte katıldıkları etkinliklerdeki uçak ve otel masraflarının Sarıkaya’nın kredi kartıyla ödendiğini ve daha sonra kendisinin bu tutarları Sarıkaya’ya verdiğini öne sürdü.

SERDAR ÖZYURT’TAN 57,7 MİLYON TL GELDİ

Dosyadaki en yüksek tutarlı para hareketlerinden biri ise Serdar Özyurt ile İsmail Çanak arasında tespit edildi. Savcılık, Serdar Özyurt tarafından Çanak’ın hesabına 57 milyon 718 bin 924 TL gönderildiğini, Çanak’ın hesabından Özyurt’a ise sadece 491 bin 988 TL çıktığını belirledi.

Çanak, 2024 yılında Serdar Özyurt ile şirketi arasında PR ve etkinlik anlaşması imzalandığını anlattı. Hesabına gelen milyonlarca liranın organizasyon ve konser faaliyetlerine ilişkin olduğunu söyledi.

Çanak, bu kapsamda Demet Akalın ve çeşitli sanatçıların Hatay’daki konser etkinliklerini düzenlediğini, ödemelerin Serdar Özyurt tarafından karşılandığını ifade etti. Ramazan ayında Hatay’da yapılan yardımlar ile depremden etkilenen çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında da hesabına para geldiğini söyledi.

Çanak ayrıca Serdar Özyurt’un bir dönem Hatayspor forma sponsorluğu yaptığını ve buna ilişkin reklam çalışmaları nedeniyle de ödeme aldığını anlattı.

ÖZYURT AİLESİNDEN MİLYONLUK TRANSFERLER

Savcılık sorgusunda Serdar Özyurt’un kardeşi İhsan Özyurt ve Özyurt bağlantılı şirketlerden gelen milyonlarca lira da Çanak’a soruldu. Çanak’ın hesabına Asi Grup İnşaat A.Ş.’den 6 milyon 200 bin TL, İhsan Özyurt’tan ise 3 milyon 896 bin TL gönderildiği tespit edildi.

Çanak, Asi Grup İnşaat’tan gelen 6,2 milyon TL’yi reklam çalışması karşılığında aldığını, İhsan Özyurt’tan gelen yaklaşık 3,9 milyon TL’nin ise şirket tanıtım filmi çekimlerinden kaynaklandığını söyledi.

Savcılık ayrıca Ares Grup Savunma şirketinden 3 milyon 638 bin 645 TL geldiğini belirledi. Çanak, bu şirketin de İhsan Özyurt’a ait olduğunu belirterek paranın Ankara’daki danışmanlık faaliyetinden kaynaklandığını anlattı.

KRİPTO HESABINDA 51,9 MİLYON TL HAREKET: İTALYA'YA PARA GÖNDERDİM

İsmail Çanak’ın kripto para hesabındaki yüksek tutarlı işlemler de soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Savcılık tarafından Çanak’a, Paribu Teknoloji A.Ş.’den hesabına toplam 16 milyon 387 bin 695 TL geldiği, hesabından ise 35 milyon 597 bin 100 TL gönderildiği tespiti soruldu.

Böylece Paribu üzerinden gerçekleşen giriş ve çıkışların toplam hacmi 51 milyon 984 bin 795 TL oldu. Çanak, işlemleri Ankara’da faaliyet gösteren ve kendisine ait olduğunu söylediği Maccaarna Gıda A.Ş. üzerinden açıkladı.

Şirketin kuruluş giderleri, teçhizat alımı ve eğitimleri kapsamında İtalya’daki makarna-pizza şirketine ödeme yaptığını savunan Çanak, Türkiye’den para transferinin zor olması nedeniyle kripto hesabını kullandığını söyledi.

Çanak, yasa dışı bahis oynamadığını, hesaplarını yasa dışı bahis amacıyla kullandırmadığını ve hayatının hiçbir döneminde kumar oynamadığını da beyan etti.

PAPARA’DA DA MİLYONLUK GİRİŞ-ÇIKIŞ

Soruşturma kapsamında Çanak’ın Papara hesabındaki hareketler de mercek altına alındı. Savcılık, Papara Elektronik Para üzerinden Çanak’ın hesabına 1 milyon 291 bin 413 TL geldiğini, hesabından ise 2 milyon 376 bin 638 TL gönderildiğini tespit etti.

Toplam 3 milyon 668 bin TL’yi aşan Papara hareketlerini açıklayan Çanak, söz konusu işlemlerin ev ihtiyaçları ve çocuklarının ödemeleri için yapıldığını söyledi. Çanak, “Yasa dışı bahis anlamında bu elektronik sistemini kullanmadım” ifadelerini kullandı.

Savcılık sorgusunda Anatolian Medya, Maccaarna Gıda ve Aras Tanıtım Medya şirketlerinden Çanak’ın hesabına para girişleri bulunduğu da gündeme geldi. Çanak, üç şirketin de kendisine ait olduğunu belirterek hesabındaki söz konusu hareketlerin kendi şirketlerinden gelen paralar olduğunu anlattı.

İfade tutanağında Çanak’ın mesleği “medya şirketi sahibi”, aylık gelirinin ise 250 bin TL olarak kaydedildiği görüldü.

ÇOK SAYIDA İSME MİLYONLARCA LİRA ÖDEME SORULDU

Savcılık, Çanak’ın Yunus Emre Demir isimli kişiyle olan yüksek tutarlı para hareketlerini de sordu. Tespitlere göre Yunus Emre Demir’den Çanak’ın hesabına 210 bin TL gelirken, Çanak’tan Demir’e 8 milyon 550 bin 400 TL gönderildi.

Çanak, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde gerçekleştirdiği açık hava reklamlarının basım, takma ve söküm işlemlerini gerekçe göstererek bu ödemelerin ticari faaliyetten kaynaklandığını söyledi.

Çanak’ın Halil Erhan Demir’e de 4 milyon 382 bin TL gönderdiği belirlendi. Çanak, söz konusu ödemelerin Şanlıurfa’da yapılan organizasyonlarda alınan hizmetlere karşılık olduğunu ifade etti.

Savcılık ayrıca Vural Budak, Fahriye Tuba Turan, Fatma Çağlayan, Mahmut Kılıç ve Yücel Yılmaz ve başkaca isimlerle yapılan para hareketlerini de tek tek Çanak’a sordu. Çanak; işlemleri reklam-organizasyon işleri, araç ve arsa alımı, ailevi ilişkiler ve hizmet bedelleriyle açıkladı.

Soruşturma kapsamında şimdi, Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya’ya yapılan ödemeler başta olmak üzere Çanak’ın hesaplarındaki yüksek tutarlı para trafiğinin niteliği ve soruşturma konusu eylemlerle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı adli makamlarca değerlendiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tahir Sarıkaya, Cem Küçük, İstanbul, Papara, Son Dakika

Son Dakika Cem Küçük Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Bunlar millete şu şuna bu kadar verdi, falan derken neredeydiniz? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL - Son Dakika
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