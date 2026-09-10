Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Dört belediye başkanı daha AK Parti\'ye geçiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir, Kayseri ve Muş'taki bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağı iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP'den Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı ile Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser'in yanı sıra Akkışla ve Sungu belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Foça Belediye Başkanı Fıçı ile diyalog halinde olduklarını doğrulamakla birlikte henüz netleşmiş bir program olmadığını açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyeler arasındaki transfer iddiaları yeniden gündeme geldi. İzmir, Kayseri ve Muş’taki bazı ilçe ve belde belediye başkanlarının AK Parti saflarına katılacağı öne sürüldü.

Yerel seçimlerin ardından belediye başkanları arasındaki parti değişiklikleri yeni iddialarla siyaset gündemindeki yerini koruyor. Siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre İzmir’in Foça, Kayseri’nin Felahiye ve Akkışla ilçeleri ile Muş’un Sungu beldesindeki belediye başkanlarının AK Parti'ye transfer olabileceği iddia edildi.

İZMİR FOÇA İÇİN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar gündeme taşınırken, konuya ilişkin AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı açıklama yaptı. Saygılı, Fıçı ile diyalog halinde olduklarını doğrularken henüz netleşmiş veya takvime bağlanmış resmi bir katılım programının bulunmadığını ifade etti. 2004 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde siyaset yapan ve 2020-2023 yılları arasında CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Saniye Bora Fıçı, son yerel seçimlerde yüzde 49,6 oy alarak Foça Belediye Başkanı seçilmişti.

KAYSERİ VE MUŞ'TA DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Siyasette konuşulan bir diğer kritik nokta ise Kayseri’nin Felahiye ilçesi oldu. 31 Mart seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yüzde 52,73’lük oy oranıyla seçimi kazanan Şeref Güleser’in iktidar partisine katılabileceği öne sürüldü. Güleser’in olası geçişinin ilçedeki dengeleri değiştirebileceği değerlendiriliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Saniye Bora Fıçı, Felahiye, AK Parti, Politika, Akkışla, Siyaset, Kayseri, Güncel, İzmir, Foça, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Zafer Y Zafer Y:
    T.C tarihi boyunca bu kadar kirli bir siyasete tanık olmamıştır. Halkın iradesini hiçe sayanların ödülü güzel yaşamak mı olmalıdır ? 9 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Yasak aşklar patlak vermeden transfer olan tayfa yani :)) 8 0 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Transferler konusunda başarılı olduğunuz kadar ekonomi yönetiminin de başarılı olsaydınız keşke... 7 0 Yanıtla
  • HASAN DİŞBUDAK HASAN DİŞBUDAK:
    bunlara oy veren seçmen ne düşünüyor acaba çok merak ediyorum çıkarlarla dolu bir siyaset döngüsü 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun Her şey o testle başladı Böyle evlat olmaz olsun! Her şey o testle başladı
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo’da cenaze töreni düzenlendi Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
Halil Umut Meler’e Şampiyonlar Ligi’nde dev görev Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting’e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

15:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
15:09
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 15:33:47. #7.13#
SON DAKİKA: Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement