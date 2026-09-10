Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Son Dakika
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu. Alınan kararda enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çekilirken, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulandı.

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği eylül ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 seviyesinde sabit bırakıldı. Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise yüzde 35,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

"ENFLASYON EĞİLİMİ GERİLEMEYE İŞARET EDİYOR"

Karar metninde, aylık dalgalanmalara rağmen son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtildi. Arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının iç talepteki zayıf seyri teyit ettiği ifade edilirken, jeopolitik gelişmeler kaynaklı yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu ve bu durumun yakından takip edildiği kaydedildi.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Fiyat istikrarı kalıcı olarak tesis edilene kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceği ve bu durumun dezenflasyon sürecini güçlendireceği bildirildi. Kurul, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı uyarısında bulunarak yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi.

ENFLASYON İÇİN YÜZDE 5 HEDEFİ

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülemeyen gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği açıklandı. Likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, para politikası kararlarının enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak çerçevede; öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir şekilde alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Merkez Bankası, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz inecek 13 0 Yanıtla
  • dogandidim09@gmail.com [email protected]:
    başka ne yapacakti ki geçin dalganızı bu millet soracak size bir gün 8 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Faizin olduğu yerde zengin daha zengin fakir daha fakirdir. alım yok satış yok. 7 0 Yanıtla
  • Zafer Y Zafer Y:
    Merkez Bankası kurulu başkanı vb.. neden maaş alıyor devletden. 1 gram faydası yok ekonomiye.Sürekli ekonomi dengelerini alt üst ediyorlar. Ekonomi bakanıda ayrıca bir soru? Yıllar geçmiş bir çin ülkesi gibi üretken olamadık.Vergilerle geçinen bir devlet yapısı olduk çıktık. 2 0 Yanıtla
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