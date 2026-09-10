Mikrofonları tek tek dizmişti! Özgür Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir basın toplantısı öncesinde mikrofonları simetrik bir sıraya dizdiği ve sosyal medyada gündem olan görüntülere açıklık getirdi.

SİMETRİ HASSASİYETİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in masadaki mikrofonları kurumlarına ve şekillerine göre özenle hizaladığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Görüntülerin gündem olmasının ardından konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Özel, yapılan yorumlara hak vererek, “Biraz başak burcu olmaya bağlıyorlar. O da doğrudur. Simetri düşkünlüğüm var” ifadelerini kullandı.

"10 YAŞIMDAN BERİ YATAĞIMI TOPLAR ÇIKARIM"

Katıldığı Koza TV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken söz konusu görüntülere de değinen Özel, mikrofonları yerleştirirken izlediği mantığı ve kişisel düzen alışkanlıklarını detaylı bir şekilde anlattı. Düzenliliğinin çocukluk yıllarından gelen bir alışkanlık olduğunu vurgulayan Özel, süreci şu sözlerle aktardı:

“İki ANKA yan yanaydı, iki ANKA'yı iki kenara koydum. Bir de onlar kareydi, iki kare dışarıda oldu. Sonra yuvarlaklar yan yana olsun dedim. Bir de orada bir adaletsizlik vardı; dedim ki bari televizyonlar yan yana olsun, ajanslar yan yana olsun. TV 100'ü kenara televizyonun yanına aldım. AA'yı DHA'nın yanına koydu. ANKA iki yanda durdu. Benim masam her zaman düzenlidir. Otel odasından çıkmadan önce yatağımı toplarım ben. Yatılı okul alışkanlığı. Ben 10 yaşımdan beri yatağımı toplar çıkarım. Otel odasında da ayıp geliyor langur lungur yatağı bırakmak. Biraz başak burcu olmaya bağlıyorlar. O da doğrudur. Simetromanyaklık kadar olmasa da bir simetri düşkünlüğüm var.”