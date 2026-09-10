2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var - Son Dakika
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2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

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Hindistan'da 2 yıl kalmak için vize aldığını söyleyen yabancı kadın, henüz iki hafta dolmadan ülkeden ayrılma kararı aldı. Kadın, erkeklerin davranışlarından, sokaklardaki inek dışkısından ve çöplerden rahatsız olduğunu belirterek, “Buradan bir an önce gitmem gerekiyor” dedi.

Hindistan'a uzun süreli bir seyahat planıyla giden yabancı bir kadının çektiği video dikkat çekti. İki yıllık vize aldığını anlatan kadın, ülkede henüz iki haftasını bile tamamlamadan planını değiştirdiğini söyledi.

Görüntülerde sokakta yürürken yaşadıklarını anlatan kadın, çevresindeki koşulları da kamerasıyla kaydetti.

"BURADAKİ ERKEKLERİN BİR SORUNU VAR"

Kadının en dikkat çeken sözleri ülkedeki erkeklere yönelik oldu. Sokakta yürüdüğü sırada yaşadığı deneyimlerden rahatsız olduğunu belirten kadın, "Buradaki erkekler... Onlarda bir sorun var" ifadelerini kullandı. Kadın, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Hindistan'dan planladığından çok daha erken ayrılmak istediğini söyledi.

"İNEK DIŞKISINDAN BIKTIM"

Videonun devamında çevre temizliğinden de yakınan kadın, kamerasını yola çevirerek sokaklarda karşılaştığı inek dışkısını gösterdi.

"Yollardaki inek dışkısından artık gerçekten bıktım" diyen kadın, sokaklardaki görüntülerin kendisini rahatsız ettiğini anlattı.

ÇÖPLERİ DE KAMERAYA ALDI

Kadının çektiği görüntülerde yol kenarında biriken çöpler de görülüyor. Çöp yığınlarını gösteren kadın, gördüğü manzara için "İğrenç" ifadesini kullandı.

Kadın, Hindistan'da uzun süre kalma düşüncesiyle yola çıktığını ancak karşılaştığı koşullar nedeniyle kararını kısa sürede değiştirdiğini anlattı.

"BURADAN BİR AN ÖNCE GİTMEM GEREKİYOR"

İki yıllık vizesi olmasına rağmen ülkeden ayrılmak istediğini söyleyen kadın, "Buradan bir an önce gitmem gerekiyor" diyerek seyahatini erken sonlandıracağını belirtti.

Hindistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kzk Kzk :
    Akıl tutulması laşılonr gayet normal 0 0 Yanıtla
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