Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Sadece 74 bin TL kar etmiş ama para trafiği 200 milyondan fazla - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Sadece 74 bin TL kar etmiş ama para trafiği 200 milyondan fazla

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Vanli Kara Haydar Lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın geliri ile banka hesaplarındaki para transferinin hacmi arasındaki dikkat çekti. MASAK raporuna göre, Tançalan'ın 2020'den bu yana kayıtlı ticari kârı sadece 74 bin TL. Ancak Tançalan'ın eşi Çağla Öz ile birlikte banka hesaplarındaki para trafiği 222 milyon TL'yi aştı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği görkemli düğünde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelen ve sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tançalan ile Çağla Öz’ün nisan ayında evlendikleri, haziran ayında ise kamuoyuna “nişan” olarak yansıtılan gösterişli bir organizasyon düzenledikleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında bu organizasyonun mizansen niteliğinde olduğu, çiftin son olarak geçtiğimiz günlerde yine yüksek miktarda ziynet eşyasının sergilendiği benzer bir düğün organizasyonuyla gündeme gelmesinin ardından mali incelemelerin derinleştirildiği ortaya çıktı.

TANÇALAN'I YAKACAK MASAK RAPORU

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine hazırlanan 9 Eylül 2026 tarihli MASAK raporu, Tançalan’ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayat ile resmî kayıtlardaki mali profili arasında dikkat çekici bir uçurum bulunduğunu ortaya koydu. Raporda, Tançalan’ın Dubai üzerinden “mail order” yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler, lüks yaşam paylaşımları, yüksek tutarlı ziynet eşyalarının sergilendiği organizasyonlar, banka hareketleri, taşınmazlar ve lüks araç devirleri birlikte incelendi.

"2020’DEN BU YANA KAYITLI TİCARİ KÂRI SADECE 74 BİN TL"

MASAK’ın en çarpıcı tespitlerinden biri, Tançalan’ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki fark oldu. Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan’ın SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadı. 2020’den itibaren yapılan incelemede Tançalan adına tespit edilen kayıtlı ticari kâr beyanının ise yalnızca 74 bin 281 TL olduğu belirlendi.

MASAK, bu tutarın aynı dönemde asgari ücret seviyesinde kesintisiz çalışan bir kişinin kayıtlı gelirinin dahi “katbekat altında” kaldığını kayda geçirdi. Raporda kayıtlı gelir, malvarlığı edinimleri ve lüks yaşam standardı arasındaki açık uyumsuzluk, “izah edilemeyen servet artışı” ve “yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu” kapsamında değerlendirildi.

HESAPLARDA YAKLAŞIK 115 MİLYON LİRALIK TRANSFER TRAFİĞİ

Resmî gelir tablosundaki bu sınırlı görünüme karşılık Tançalan’ın banka hesaplarındaki para trafiğinin ulaştığı boyut dikkat çekti. MASAK verilerine göre Mehmet Fatih Tançalan’ın hesaplarına toplam 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi olurken, hesaplarından 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı gerçekleşti. Böylece bankacılık transfer trafiği toplamda yaklaşık 115 milyon TL’ye ulaştı.

Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL’nin üzerinde nakit para yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Sadece 2026 yılında hesaplara gelen transfer tutarı 22 milyon TL’yi aşarken, aynı yıl yaklaşık 14,5 milyon TL çıkış gerçekleşti.

MASAK’ın incelemesinde Tançalan’ın yüksek hacimli para transferleri arasında tek seferde veya kısa zaman dilimlerinde gerçekleşen milyonlarca liralık işlemler de yer aldı. Bunlar arasında bir şirketten 6 milyon TL, DD Altın Ticaret AŞ’den 5,8 milyon TL, başka bir şahıstan 5,5 milyon TL giriş bulunması dikkat çekti.

ÇİFTİN TOPLAM BANKA TRAFİĞİ 222 MİLYON TL’Yİ AŞTI

MASAK yalnızca Tançalan’ı değil, Çağla Öz Tançalan’ın mali hareketlerini de mercek altına aldı. Rapora göre Çağla Öz Tançalan’ın hesaplarına 2020-2026 döneminde 56 milyon 478 bin TL giriş, 50 milyon 859 bin TL çıkış gerçekleşti. Buna göre çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer hacmi 222 milyon TL’yi aştı.

Çağla Öz Tançalan’ın kayıtlardaki prime esas kazanç toplamının 165 bin 150 TL, kendi beyanına dayalı ticari kârının ise yaklaşık 1,1 milyon TL olduğu belirtildi. MASAK, bu mali profilin de incelenen dönemdeki yaşam standardını açıklamakta yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, 3. Sayfa, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Sadece 74 bin TL kar etmiş ama para trafiği 200 milyondan fazla - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada
Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi
Mezar başında öldürülen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı “Beni öldürmeye çalışıyor“ Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürmeye çalışıyor"
Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
İstanbul’da sosyal kiralık konut başvuruları 14 Eylül’de başlayacak İstanbul’da sosyal kiralık konut başvuruları 14 Eylül’de başlayacak
Mikrofonları tek tek dizmişti Özgür Özel’in o hareketinin sırrı çözüldü Mikrofonları tek tek dizmişti! Özgür Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü

18:29
Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:13
Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel’e içirdi
Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel'e içirdi
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
17:04
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
16:32
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
16:29
Anlaşma duyuruldu Arda Güler imzayı atıyor
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor
15:59
Medya patronu İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı Cem Küçük’e 630 bin, Tahir Sarıkaya’ya 9 milyon TL
Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL
15:57
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi! CHP'li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısında
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
15:50
Ali Koç bir kez daha kamera karşısında Eşi için yeni pozlar verdi
Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi
15:48
Maltepe’de kiracı ev sahibi ve eşini öldürdü, avukat yaralandı
Maltepe'de kiracı ev sahibi ve eşini öldürdü, avukat yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 18:35:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Sadece 74 bin TL kar etmiş ama para trafiği 200 milyondan fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement