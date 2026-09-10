Rize\'de mezarı ayı saldırısından korumak için köpek sesi çıkaran düzenek kuruldu

Rize'de yeni kazılan bir mezarın başına ayıların mezarı açmasını engellemek amacıyla köpek sesi çıkaran ses düzeneği kuruldu.

Bölgede yerleşim yerlerine inen ayılara karşı vatandaşlar aldıkları ilginç önlemlerle dikkat çekiyor. Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Üçpara köyünde aile büyükleri Dursunali Çiçek'in mezarını ayı saldırısından korumak isteyen ailesi de böyle bir ilginç yönteme imza attı. Üstüne kalaslardan çatı yaptıkları mezarlığın yanına ses sistemi yerleştirildi. Sistem belirli aralıklarla köpek sesi çıkartarak yayarak yaban hayvanlarını mezarlıktan uzak tutmayı hedefliyor. Alanda canlı bir köpek bulunmazken, koruma işlemi kurulan ses cihazı aracılığıyla sağlanıyor.